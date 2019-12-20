Долгожданная премьера. На Netflix вышел сериал «Ведьмак» / Witcher

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Сегодня большой день для стримингового сервиса Netflix и всех поклонников фэнтези — все восемь серий дебютного сезона «Ведьмака» / Witcher с утра доступны для просмотра в библиотеке сервиса.

Первый сезон долгожданной адаптации с русскими субтитрами и дубляжом. Каждый из эпизодов в среднем длится около 60 минут.

Как уже неоднократно говорилось, шоу основано на книгах польского писателя Анджея Сапковского и никак не связано с играми CD Projekt RED. Всего в цикл входит восемь книг, дебютный сезон основан на первых двух — «Последнее желание» и «Меч предназначения».

Можно не сомневаться, что «Ведьмак» поможет Netflix установить новый рекорд по просмотрам, учитывая ожидания и популярность франшизы в целом. Вопрос в том, сможет ли «Ведьмак» в итоге стать новой «Игрой престолов»? С большим нетерпением ждем первой статистики по просмотрам.

Netflix еще в ноябре продлил сериал Witcher / «Ведьмак» на второй сезон, в котором, как и в первом, будет 8 серий. Съемки начнут в Лондоне в начале 2020 года, а премьера ожидается только в 2021 году.

Источник: Netflix