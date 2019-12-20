Джордж Черч: «Нелепо сравнивать сервис для знакомств на основе генетических данных с нацистскими программами по стерилизации»





На прошлой неделе знаменитый гарвардский генетик Джордж Черч оказался в центре крупного скандала. В интервью для программы «60 минут» на канале CBS он рассказал, что собирается разработать приложение для знакомств, основанное на анализе ДНК.

Задача сервиса будет состоять в том, чтобы подбирать пользователям таких потенциальных романтических партнеров, с которыми у них с наибольшей вероятностью родятся здоровые дети. Людей с определенными мутациями, которые увеличивают вероятность проявления ряда болезней, пользователи в рекомендациях попросту не увидят (здесь важно уточнить, что в данном случае речь идет именно о проявлении болезней; если у потенциальной пары носителем мутации выступает только один родитель, а следовательно, их ребенок хотя и может быть носителем мутации, но по факту будет здоров, то такие люди по-прежнему смогут найти друг друга в гипотетическом приложении Черча).

Эти заявления породили волну критики: ученого, в частности, обвинили в попытке возродить евгенику. Вместе с тем, сам Черч уверен, что его намерения исказили в угоду «кликбейтным заголовкам». В интервью Daily Beast он отметил, что приложение, которое пока не разработано, предложит пользователям выбор и будет способствовать наличию у них семьи, в то время как евгеника подразумевает принуждение и насильственное ограничение в половой жизни тех, чья наследственность считается «плохой», а потому сравнивать сервис для знакомств с нацистскими программами по стерилизации попросту нелепо.

Черч также отметил, что алгоритм в основе приложения будет отслеживать риск небольшого числа конкретных болезней, которые «имеют четкую генетическую причину и связаны с преждевременной смертью, страданиями и большими медицинскими расходами». Это значит, что отбракованными окажутся лишь 5% потенциальных совпадений.

«Именно по причине того, что приложение будет отсеивать лишь малую долю пользователей, я рассматриваю будущую программу не как самостоятельное приложение для знакомств, а как часть — причем опциональную — стороннего полноценного дейтингового сервиса», — отметил исследователь.

Дополнительную информацию о скандальном приложении исследователь разместил на своем сайте. В FAQ, среди прочего, указано, что в основе «генетического Tinder» будут лежать технологии, которые уже сегодня применяются на практике. Например, пары, желающие сделать ЭКО, уже сейчас могут пройти тест на генетическую совместимость и взвесить необходимость беременности либо принять решение об аборте, если обнаружится, что зародышу передалась та или иная болезнь. По словам Черча, разница лишь в том, что его приложение позволит людям оперировать этой информацией на самой ранней стадии романтических отношений.

«Генетическое приложение для знакомств будет служить своего рода ограничением скорости на дорогах. В принципе, мы можем обойтись и без него, но нам нужно, чтобы оно было», — убежден исследователь.

В заключении Черч указал, что разработка «генетического Tinder» для него, как для ученого-генетика, дело чести, а также отметил, что в целом он не имеет ничего против критики — но только объективной.

«Генетические инструменты, над которыми я работаю, — крайне полезны, но в то же время сегодня они чрезвычайно дорогие: генная терапия стоит несколько миллионов долларов. Как ученый, я чувствую ответственность за то, чтобы предложить обществу более дешевую альтернативу», — подчеркивает ученый и добавляет: — «Мое намерение состоит исключительно в том, чтобы помочь семьям иметь здоровых детей. И меня не особо заботит то, что кому-то привиделось нечто иное».

«В то же время, когда сомневающиеся, которые сегодня раздувают из мухи слона, поймут, что к чему, и если после этого у них по-прежнему останутся объективные возражения, я обязательно приму их к сведению и, если не смогу что-либо им противопоставить, то, быть может, даже заброшу проект, — пообещал Черч. — На самом деле, я открыт к рассуждениям, и мне крайне интересно услышать мысли тех, кто понимает, о чем в действительности идет речь».

Источник: hightech.plus