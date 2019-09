Европейскому спутнику Aeolus пришлось увеличить высоту орбиты во избежание столкновения с одним из аппаратов группировки Starlink

Европейский спутник Aeolus, предназначенный для исследования климата на Земле, выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из аппаратов группировки Starlink, развертываемой компанией SpaceX. Об этом сообщило в Twitter Европейское космическое агентство (ESA).

«Утром [второго сентября] спутник Aeolus включил свои двигатели, чтобы избежать столкновения с аппаратом Starlink компании SpaceX», — проинформировала организация.

В ESA отметили, что специалисты агентства предварительно «рассчитали риск столкновения между этими двумя аппаратами и пришли к выводу, что самым безопасным вариантом для Aeolus будет увеличение его высоты для прохождения над спутником Starlink».

Experts in our #SpaceDebris team calculated the risk of collision between these two active satellites, determining the safest option for #Aeolus would be to increase its altitude and pass over the @SpaceX satellite#CollisionAvoidance pic.twitter.com/5FEKCEvRbY — ESA Operations (@esaoperations) 2 сентября 2019 г.

«Уже после предполагаемого времени столкновения Aeolus как обычно вышел на связь для передачи научных данных. Это подтвердило то, что маневр был осуществлен успешно и столкновения действительно удалось избежать», — указали в ESA.

The manoeuvre took place about 1/2 an orbit before the potential collision. Not long after the collision was expected, #Aeolus called home as usual to send back its science data – proving the manoeuvre was successful and a collision was indeed avoided pic.twitter.com/flYGDwFQ57 — ESA Operations (@esaoperations) 2 сентября 2019 г.

Как утверждается, маневр уклонения от действующего спутника — незаурядное событие в истории ESA, до этого агентство производило маневры в основном для избежания столкновений с космическим мусором.

It is very rare to perform collision avoidance manoeuvres with active satellites. The vast majority of ESA avoidance manoeuvres are the result of dead satellites or fragments from previous collisions#SpaceDebris pic.twitter.com/mjbdoFfCPa — ESA Operations (@esaoperations) 2 сентября 2019 г.

В связи с инцидентом в ESA еще раз напомнили о необходимости создания системы на основе искусственного интеллекта, которая бы позволила спутникам самостоятельно выполнять маневры во избежание «орбитальных ДТП». По словам специалистов, ручные расчеты занимают слишком много времени, а потому инженеры организации исследуют способы автоматизировать данную процедуру.

These avoidance manoeuvres take a lot of time to prepare — from determining the future orbital positions of all functioning spacecraft, to calculating the risk of collision and potential outcomes of different actions

📸Inside ESA’s #SpaceDebris Office pic.twitter.com/VKPQKRjUD8 — ESA Operations (@esaoperations) 2 сентября 2019 г.

ESA is preparing to automate this process using #AI #ArtificialIntelligence. From the initial assessment of a potential collision to a satellite moving out of the way, automated systems are becoming necessary to protect our space infrastructure#SpaceSafety#SpaceTraffic🛰️🛰️🛰️ pic.twitter.com/4Wv9cuNfmL — ESA Operations (@esaoperations) 2 сентября 2019 г.

Напоследок отметим, что в 2018 году спутники ESA под контролем специалистов агентства осуществили 28 маневров для избежания столкновений с другими космическими объекта.

In 2018, ESA performed 28 #collisionavoidance manoeuvres across its fleet. See for example a 2018 manoeuvre by @ESA_Cryosat: https://t.co/vWtufIY4ii — ESA Operations (@esaoperations) 2 сентября 2019 г.

При этом в организации прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации ввиду развертывания все большего числа спутников на орбите — вплоть до того, что такого рода столкновения станут «неминуемыми», если не принять меры.

As the number of satellites in orbit increases, due to ‘mega constellations’ such as #Starlink comprising hundreds or even thousands of satellites, today’s ‘manual’ collision avoidance process will become impossible… pic.twitter.com/maeErKhBjr — ESA Operations (@esaoperations) 2 сентября 2019 г.

