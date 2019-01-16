Facebook намерен инвестировать в развитие локальной журналистики $300 млн

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Руководство Facebook намерено в течение трех лет вложить $300 млн в поддержку организаций, занимающихся развитием локальной журналистики. Об этом пишет Reuters.

Стоит отметить, что компания Марка Цукерберга инвестировала в медиа и раньше, но тогда средства были направлены на то, чтобы журналисты чаще пользовались продуктами социальной сети. Теперь же Facebook поддержит локальные американские издания: поможет им «диверсифицировать контент, нанять новых сотрудников и разработать релевантные бизнес-модели», — безо всяких условий.

Уже известно, что инвестиции от соцсети получат, в частности, Пулитцеровский центр (Pulitzer Center), Report for America, American Journalism Project, а также объединения Local Media Association и Local Media Consortium.

По словам главы подразделения Facebook Global News Partnerships Кэмпбелл Браун, предварительно компания поговорила с представителями отрасли и узнала мнение пользователей — все они заявили о желании видеть в Facebook больше местных новостей.

«При этом локальным изданиям в современных условиях интернет-глобализации нужна поддержка», — подчеркнула Браун.

Генеральный директор Local Media Consortium Фрэн Уиллс поприветствовал решение Facebook и выразил уверенность в том, что выделенные средства окажут существенное положительное влияние на темпы развития локальной журналистики.

«Мы благодарны Facebook за решение помочь представителям журналистской отрасли в это непростое время», — заявил основатель Пулитцеровского центра Джон Сойер.

Напоследок отметим, что по мнению TechCrunch, данная инициатива в действительности может являться попыткой Facebook смягчить ущерб, который соцсеть нанесла многим изданиям.

«Возможно, Facebook таким образом пытается защитить источники контента для соцсети, которые оказались под угрозой исчезновения после того, как рекламодатели начали предпочитать рекламировать продукты и сервисы в самой социальной сети», — предполагает издание.

Источники: Mercury News, VC