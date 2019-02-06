Финальный трейлер полнометражного фильма Dumbo / «Дамбо» от студии Disney

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До премьеры фильма Dumbo / «Дамбо» от Тима Бертона остается меньше двух месяцев, поэтому студия Disney решила напомнить о проекте финальным трейлером.

Напомним, что полнометражный фильм является ремейком одноименного классического мультфильма о неуклюжем слоненке Дамбо, который находит себя в роли циркового артиста благодаря огромным ушам. По сюжету фильма Dumbo / «Дамбо» владелец цирка Макс Медичи (Дэнни ДеВито) нанимает бывшую звезду представлений Холта Ферриера (Колин Фаррелл) и двух его детей для ухода за новорожденным слоненком с огромными ушами.

Когда они узнают, что Дамбо умеет летать, слоненок становится гвоздем программы в новом крупном развлекательном заведении Dreamland, которым управляет амбициозный антрепренер В.А. Вандевер (Майкл Китон). Все идет великолепно, Дамбо буквально берет новые высоты с помощью очаровательной воздушной акробатки Колетт Марчент (Ева Грин), пока Холт не узнает, что на самом деле Dreamland полон темных секретов.

Фильм снял Тим Бертон, который специализируется как раз на таких «сказочных» проектах, как «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Стране чудес», «Дом странных детей мисс Перегрин» и т.д. В фильме снялись звезды первой величины, включая Колина Фаррелла, Еву Грин, Майкла Китона, Алана Аркина, Дэнни ДеВито и других.

Премьера семейного полнометражного кинофильма Dumbo / «Дамбо» состоится 29 марта 2019 года.

Источник: Disney