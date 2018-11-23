Гай Кавасаки: «Ввиду небольшой автономности новые iPhone непрактичны»

Apple следует уделять гораздо больше внимания показателям автономности новых iPhone — даже в ущерб их дизайну. Такое мнение высказал один из первых сотрудников купертинского гиганта Гай Кавасаки, экс-маркетолог компании, ответственный за продвижение компьютеров Macintosh.

Кавасаки готов купить даже «потолстевший» iPhone, лишь бы он мог работать «в два раза дольше, чем сейчас».

«Если бы Apple представила телефон с удвоенным временем работы от батареи, но он был бы толще, я купил бы его на следующий день. А сейчас нужно заряжать свой смартфон дважды в день, и не дай бог вы забудете это сделать», — цитирует маркетолога The Australian Financial Review.

Не исключено, что у Тима Кука есть персональный консьерж, который заряжает iPhone за него, шутит Кавасаки. Но иначе объяснить упорное игнорирование Apple такого важного показателя, как автономность, крайне сложно.

По мнению Кавасаки, непродолжительное время работы современных смартфонов имеет куда более глубокие последствия, чем банальная необходимость регулярной постановки на зарядку. В частности, из-за этого невозможно использовать смартфоны в качестве полноценного рабочего инструмента, и именно по этой причине, добавляет маркетолог, сегодня он вынужден выполнять все основные рабочие задачи на своем 11-дюймовом iPad Pro.

«Основная причина, по которой я использую свой iPad Pro, а не iPhone X или Macbook Pro, состоит в том, что у него, по сравнению со смартфоном, больше батарея, но при этом он легкий, тонкий, у него есть SIM-карта и мне не нужно искать Wi-Fi-сети или раздавать интернет с другого устройства», — подчеркнул ветеран Apple.

Но планшет подходит далеко не для всех пользователей, более того, концепция таких устройств в настоящее время время начинает устаревать, уверен Кавасаки.

«Миллениалы предпочитают использовать для работы смартфон, а не планшет. Если же им нужно нечто с большим экраном, то они берут ноутбук, — рассуждает экс-маркетолог Apple. — У меня трое сыновей, двоим — по 23 и 25 лет — и они никогда не пользовались iPad. Аудитория планшетов сегодня — такие же старики, как я».

Источники: AFR, AppleInsider