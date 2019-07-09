Генерального директора Baidu Робина Ли облили водой во время его выступления
Основателя и гендиректора китайской компании Baidu Робина Ли облили водой во время его выступления на конференции Baidu Create 2019, посвященной искусственному интеллекту и перспективам его внедрения в повседневную жизнь.
Как сообщается, инцидент произошел, когда глава компании начал рассказывать о беспилотных автомобилях и автоматической парковке — на сцену вышел мужчина в черной футболке и вылил на голову Ли бутылку холодной воды.
Удивленный глава компании спросил нападавшего на английском языке: “What’s your problem?, а после того, как «незваный гость» ретировался со сцены, и недолгой паузы продолжил доклад со словами:
«Как вы видите, на пути к достижению успеха в области искусственного интеллекта могут повстречаться самые неожиданные трудности, но это не повлияет на решимость Baidu — мы верим, что ИИ может изменить жизнь каждого из нас».
A visitor at the 2019 Baidu Create AI Developer Conference just poured a bottle of water on Baidu boss Robin Li while he was delivering a speech. pic.twitter.com/eE9kq1EV7F
— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) July 3, 2019
Облившего мужчину тут же задержали сотрудники безопасности мероприятия, после чего его передали полиции. Правоохранители арестовали хулигана на пять дней за нарушение общественного порядка. Мотивы нападавшего до сих пор неизвестны.
Вместе с тем, South China Morning Post пишет, что перед атакой мужчина публиковал фотографии билетов на поезд и конференцию, писал, что готов выйти на сцену, и спрашивал у голосового помощника Baidu Xiaodu:
«Что будет, если я вылью воду на голову твоего босса?».
Интересно, что атака на Ли вызвала резонанс в социальных сетях Китая, при этом мнения пользователей разделились. Так, некоторые осудили «насильственные действия» и восхитились сдержанностью главы Baidu и его английским произношением, другие же, напротив, назвали нападавшего «героем» и начали шутить над Ли: многие заметили, что вопрос «В чем твоя проблема?» Ли задал на английском языке, хотя до этого говорил на китайском.
«Видите, даже сам Ли знает, что вопросы лучше задавать на английском языке. Он тоже в курсе, что китайские поисковики не заслуживают доверия!», — написал один из пользователей соцсети Weibo после происшествия с обливанием.
По версии издания QZ положительная реакция на поступок связана с недовольством китайских пользователей сервисами Baidu, занимающими доминирующее положение на закрытом китайском рынке, куда не пускают Google и Microsoft, и не раз имевшими проблемы с сохранностью пользовательских данных и некачественной модерацией рекламных объявлений.
«Baidu решительно осуждает действия нападавшего. Если наше общество будет терпеть подобное из ряда вон выходящее поведение, то такая практика может начать повторяться на других конференциях и мероприятиях», — говорится в официальном заявлении IT-гиганта по поводу случившегося, опубликованном спустя несколько дней после инцидента.
Источник: VC