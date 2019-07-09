Генерального директора Baidu Робина Ли облили водой во время его выступления

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Основателя и гендиректора китайской компании Baidu Робина Ли облили водой во время его выступления на конференции Baidu Create 2019, посвященной искусственному интеллекту и перспективам его внедрения в повседневную жизнь.

Как сообщается, инцидент произошел, когда глава компании начал рассказывать о беспилотных автомобилях и автоматической парковке — на сцену вышел мужчина в черной футболке и вылил на голову Ли бутылку холодной воды.

Удивленный глава компании спросил нападавшего на английском языке: “What’s your problem?, а после того, как «незваный гость» ретировался со сцены, и недолгой паузы продолжил доклад со словами:

«Как вы видите, на пути к достижению успеха в области искусственного интеллекта могут повстречаться самые неожиданные трудности, но это не повлияет на решимость Baidu — мы верим, что ИИ может изменить жизнь каждого из нас».