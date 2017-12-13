«Год в поиске – 2017»: Google выпустил ролик о главных темах этого года

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Компания Google по давно устоявшейся традиции подготовила короткий видеоролик о главных глобальных темах 2017 года, интересовавших ее пользователей. Отметим, что это уже семнадцатый ежегодный выпуск подборки «Год в поиске».

Как обычно, среди самых обсуждаемых новостей года оказались стихийные бедствия, теракты и, «внезапно», криптовалюта Bitcoin. В подборку вошли кризис рохинджа в Мьянме, разрушительные ураганы, обрушившиеся на Пуэрто-Рико и Хьюстон, флэшмоб #MeToo против сексуального насилия, запущенный актрисой Алиссой Милано и множество акций протеста.

Нашлось в подборке и место полному солнечному затмению 21 августа, северокорейским ракетам, трогательным спортивным моментам, интервью профессора Роберта Келли, которое прервали дети, драконам Дейнерис, завершению миссии Cassini и зажигательным танцам персонажа Дэвида Харбора в «Очень странных делах».

На сайте Google Trends можно подробнее почитать о главных историях последних 12 месяцев и посмотреть списки популярных запросов по категориям. Что интересно, в этом году чаще смартфонов iPhone 8 и iPhone X пользователи «гуглили» только ураган Ирму. А в категории Consumer Tech тройку лидеров после все тех же iPhone 8 и iPhone X замыкает консоль Nintendo Switch, которую Time ранее назвал гаджетом года и которая продалась тиражом в более 10 млн штук.

О главных запросах украинцев по версии Google можно почитать в нашем предыдущем материале. Аналогичного видео для Украины, к сожалению, Google не делает.

Источник: Google Trends