Гоночный симулятор Assetto Corsa Competizione выйдет на PS4 и Xbox One





Издательство 505 Games и студия Kunos Simulazioni объявили о том, что гоночный симулятор Assetto Corsa Competizione выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 23 июня текущего года, а также опубликовали новый трейлер игры в честь анонса. Отметим, что это будет не первый релиз проекта — изначально он вышел в мае 2019 года в Steam (до этого тайтл пробыл менее года — с сентября 2018 — в Steam Early Access).

Assetto Corsa Competizione представляет собой гоночный симулятор на UE4 с лицензированными гонщиками, командами, автомобилями и трассами. Игра предлагает различные виды автосостязаний в одиночном и многопользовательском режимах. Средняя оценка PC-версии симулятора на агрегаторе Metacritic составляет 77 баллов из 100 от прессы и 6,9 балла из 10 от пользователей.

Консольная версия Assetto Corsa Competizione будет выпущена как в цифровом виде, так и на физических носителях. За ее предварительный заказ игроки в качестве бонуса получат DLC Intercontinental GT Pack в день его релиза, который намечен «до конца лета 2020 года». Данное дополнение, уже вышедшее на PC, добавляет в игру 4 трассы, 45 раскрасок для машин, 30 команд и 50 водителей, а также новые гоночные режимы. Стоимость Intercontinental GT Pack отдельно составит $15. В Kunos Simulazioni отмечают, что релиз Assetto Corsa Competizione на PS4 и Xbox One является частью долгосрочного плана по развитию игры. Что касается PC-версии проекта, то в апреле она получит бесплатное обновление до версии 1.4, которое добавит автомобильный выставочный зал, новые варианты персонализации машины и водителя и опции для многопользовательских серверов, а также внесет в игру различные улучшения, включая обновленные алгоритмы и интерфейс. Летом на PC и осенью на консолях выйдет платное DLC с 10 новыми машинами класса GT4, а зимой на всех платформах состоится релиз платного дополнения из трех культовых британских трасс, на которых происходит завершение заездов British GT Championship.

Источник: DTF