Goodyear разработала концептуальную самовосстанавливающуюся шину reCharge с настраиваемым составом протектора





Как известно, электромобили требуют намного меньше технического обслуживания, чем традиционные. Например, им не нужно менять моторное масло, топливные фильтры и приводные ремни. Тем не менее, замена шин — как регулярная, так и срочная — все равно потребует визита в шиномонтаж. Компания Goodyear предложила альтернативное решение, способное избавить владельцев электрокаров от подобных хлопот.

Инженеры американского производителя шин и других резинотехнических изделий разработали концепт безвоздушной шины reCharge, способной самостоятельно менять протектор по мере износа или при изменении дорожных условий. В центре шины находится резервуар с полностью «биоразлагаемым расходным материалом», армированным аналогом паутины. Контейнер легко меняется силами самого водителя на новый как обычный картридж. В зависимости от времени года и состояния дороги владелец машины может подобрать идеально подходящий протекторный состав, сообщает New Atlas. В дополнение к этому, концепт, разработанный Goodyear, предусматривает также возможность создания индивидуального протекторного состава, который будет подбираться силами автомобильного ИИ, мониторящего и анализирующего поведение автомобилиста на дороге.

Центральная капсула reCharge соединяется с остальной конструкцией шины с помощью сверхтонких каналов. По ним расходный материал попадает из центра шины к ее поверхности. Благодаря многочисленным датчикам, встроенным в reCharge, материал распределяется по протектору шины равномерно и регулярно поступает к истертым участкам, восстанавливая их.

Примечательно, что несмотря на то, что reCharge поддерживают быструю и простую смену капсул, по утверждению создателей концепта, протектор инновационных шин будет обладать «сверхдолговечностью». Помимо этого, указывается, что, будучи легковесными, безвоздушными и имея эластичное соединение ступицы с ободом в стиле Tweel, данные шины не требуют какого-либо дополнительного обслуживания по типу поддержания давления и невосприимчивы к проколам.

Появятся ли когда-нибудь reCharge в продаже или так и останутся концептом, пока неясно.

Источник: hightech.plus