Google закроет сервис гиперлокальных новостей Bulletin , запущенный в начале 2018 года. Об этом пишет Android Police со ссылкой на письмо, разосланное пользователям сервиса.

Ранее предполагалось, что при помощи мобильного приложения Bulletin пользователи смогут делиться новостями своего района и локальными интересными историями с другими местными жителями. Сервис позволял публиковать короткие заметки с фотографиями и видео без необходимости создания отдельного блога, при этом они демонстрировались только тем пользователям, которые находились неподалеку от автора (также их можно было найти через поиск Google).

На этапе пилота сервис был доступен только в США и Канаде. Теперь Google сообщила, что в октябре 2019 года приложение закроется, а публикации будут скрыты из публичного доступа. 22 ноября 2019 года компания закроет Bulletin и удалит весь его контент. До тех пор пользователи могут выгрузить архивы своих публикаций.