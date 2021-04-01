GSC Game World опублікувала новий тизер-ролик S.T.A.L.K.E.R. 2 — п’ятихвилинну демонстрацію ножа в 4K





Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 продовжують дражнити (чи троллити?) фанатів — вслід за 3D-батоном та зубами NPC студія GSC GameWorld опублікувала чергове жартівливе відео (1 квітня ж, ну!) тривалістю 5:32, в якому нам показують… супердеталізований ніж з гри.

S.T.A.L.K.E.R. 2 анонсували в травні 2018 року. Дата виходу гри досі невідома, але до кінця цього року розробники обіцяють провести повноцінну демонстрацію геймплею гри.

P.S. За однією з версій, це жартівливе відео — відповідь на насмішку зі сторони одного з користувачів в коментарях під попереднім відео, що наступним разом студія проведе п’ятихвилинну демонстрацію ножа в 4K.