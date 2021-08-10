HBO Max показал тизер-трейлер третьего сезона супергеройского сериала Doom Patrol / «Роковой патруль», премьера состоится уже 23 сентября





Несмотря на противоречивые отзывы зрителей и критиков стриминговый сервис HBO Max снял уже третий сезон супергеройского сериала Doom Patrol / «Роковой патруль». Проект рассказывает о супергероях-изгоях, каждый из которых получил свои сверхспособности в результате несчастного случая, что в результате серьезно сказалось на психике и отношении к своим возможностям.

К примеру, бывший автогонщик Клифф Стил в исполнении Брендана Фрейзера потерял свое тело в результате страшной аварии, из-за чего его мозг приходится пересадить в тело робота (Robotman). Военный пилот Ларри Трейнор в исполнении Мэтта Бомера попадает в радиоактивное облако в атмосфере во время испытаний нового самолета и превращается в героя Negative Man. В теле Cyborg’а (Джоиван Уэйд) больше металла, чем органики, Elasti-Woman (Эйприл Боулби) не всегда в восторге от своей суперпластичности, Crazy Jane (Дайан Герреро) содержит несколько десятков альтернативных сущностей с различными способностями, ну а управляет всей командой полубезумный ученый The Chief в исполнении Тимоти Далтона.

Премьера третьего сезона супергеройского сериала Doom Patrol / «Роковой патруль» состоится 23 сентября 2021 года на стриминговой платформе HBO Max.

Источник: HBO Max