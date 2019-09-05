Hyundai представила экзоскелеты для работников фабрик и складов

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Hyundai представила обновленные модели экзоскелетов VEX и CEX, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями и заводских рабочих. Они помогают поднимать тяжести и снимают нагрузку с различных частей тела.

Как сообщается, экзоскелет VEX надевается как обычный рюкзак и отличается от конкурентов малым весом — 2,5 килограмма, что на 22-42% легче других представленных на рынке экзоскелетов, отмечает Hyundai. Добиться такого снижения веса удалось благодаря отказу от аккумуляторов. В основе VEX лежит система пружин с шестью ступенями силовой помощи мышцам верхних конечностей до 5,5 килограмм-силы. Вдобавок к этому агрегат обеспечивает дополнительную поддержку рук в положении над головой.

Среди вариантов использования — работы под днищем автомобилей во время их конвейерной сборки, когда работнику требуется постоянно держать руки над головой и поднимать детали, а также подъем тяжелых грузов. Другой сценарий — помощь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Стоимость экзоскелета «будет на треть ниже существующих аналогичных коммерческих решений, которые в настоящее время стоят около $5000».

Что касается CEX, то данный экзоскелет представляет собой носимые подпорки для ног. Устройство весит 1,6 кг, а в разложенном виде выдерживает массу до 150 кг. Ножки CEX откидываются на 85, 70 или 55 градусов. По словам разработчиков, устройство снижает нагрузку на мышцы спины и нижней части тела человека на 40%, благодаря чему работники меньше устают и эффективнее трудятся. Стоимость данного экзоскелета не называется.

Серийное производство и продажи обоих экзоскелетов начнутся уже до конца года.

Источник: greencarcongress