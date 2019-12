Игра Untitled Goose Game преодолела отметку в 1 млн проданных копий всего за три месяца с момента релиза

Игра Untitled Goose Game не только породила огромное количество мемов и стала одним из призеров игровой премии «Выбор редакции ITC», но и весьма неплохо показала себя в финансовом плане. Так, представитель издателя игры Panic сообщил, что проект уже продался суммарным тиражом более 1 млн копий.

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.

From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame.

— Cabel (@cabel) December 30, 2019