Игра Untitled Goose Game преодолела отметку в 1 млн проданных копий всего за три месяца с момента релиза

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Игра Untitled Goose Game не только породила огромное количество мемов и стала одним из призеров игровой премии «Выбор редакции ITC», но и весьма неплохо показала себя в финансовом плане. Так, представитель издателя игры Panic сообщил, что проект уже продался суммарным тиражом более 1 млн копий.

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold. From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame. — Cabel (@cabel) December 30, 2019

Изначально игра Untitled Goose Game вышла 20 сентября 2019 года на платформах ПК/Mac и Nintendo Switch, в декабре к ним присоединилсь и актуальные консоли PS4 и Xbox One. На достижение достаточно впечатляющего для инди-проекта результата игре понадобилось всего три месяца.

Напомним, что проект австралийской геймстудии House House представляет собой оригинальную стелс-песочницу, в которой игроку в роли противного гуся предлагают портить жизнь жителям деревушки. Гусь может гулять по городу, проникать на задние дворики домов, в центральные магазины и другие места, подстраивая шалости, похищая вещи и всеми способами выводя из себя жителей, занятых своими делами.

Игра доступна в магазине Epic Games Store по цене 279 грн, а вот в Steam она появится только в 2020 году.

Источник: Panic