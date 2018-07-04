Игроки начали получать системные сообщения о выходе GTA VI в 2019 году, однако поддержка Rockstar опровергла данную информацию

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Владельцы игры GTA V, играющие в режиме GTA Online, начали получать системные сообщения о выходе следующей части игры Grand Theft Auto 6 в 2019 году. К сожалению, радоваться рано, так как данная информация не подтвердилась.

Официальная поддержка Rockstar ответила одному из пользователей, что «это мистификация, созданная с помощью модов, а не официальное сообщение или заявление от Rockstar Games».

This is a hoax made with the use of mods, and not an official message or statement from Rockstar Games. *OV — Rockstar Support (@RockstarSupport) 2 июля 2018 г.

Игроки получали сообщения в интерфейсе мини-карты, которые просто извещали о релизе GTA 6 в 2019 году или предлагали осуществить предзаказ. Ссылка в сообщениях вела на официальный сайт поддержки Rockstar, так что авторов этих сообщений можно назвать скорее шутниками, чем злоумышленниками, ведь они не пытались выманить пароли или платежные данные игроков.

В данный момент Rockstar Games усиленно работают над финализацией Red Dead Redemption 2, релиз которой уже переносили дважды, в последний раз пообещав выпустить 26 октября 2018 года.

По слухам, работа над GTA 6 находится на самой ранней стадии, никакой официальной информации о данном проекте еще нет, так что дата релиза в 2019 году не выглядит реалистичной. Напомним, что с момента выхода в 2013 году игра GTA V продалась тиражом более 90 млн копий и принесла создателям не менее $6 млрд.

Источник: IGN