Игроки начали получать системные сообщения о выходе GTA VI в 2019 году, однако поддержка Rockstar опровергла данную информацию

Владельцы игры GTA V, играющие в режиме GTA Online, начали получать системные сообщения о выходе следующей части игры Grand Theft Auto 6 в 2019 году. К сожалению, радоваться рано, так как данная информация не подтвердилась.

Официальная поддержка Rockstar ответила одному из пользователей, что «это мистификация, созданная с помощью модов, а не официальное сообщение или заявление от Rockstar Games».

This is a hoax made with the use of mods, and not an official message or statement from Rockstar Games. *OV

— Rockstar Support (@RockstarSupport) 2 июля 2018 г.