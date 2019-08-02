ИИ поставит на место грубиянов в британских барах





Искусственный интеллект поможет в неожиданной сфере — в барах, где грубые люди с сильными локтями и громкими голосами часто получают нечестное преимущество над тихонями, ожидающими, пока бармен обратит на них внимание. В одном из лондонских пабов — 5cc Harrild & Sons — начались пилотные испытания системы «справедливой ИИ-очереди». Завсегдатаи поначалу отнеслись к ней настороженно, но теперь в восторге, отмечает Engadget.

Как сообщается, систему на основе камер с распознаванием лиц разработала компания DataSparQ. Камеры отслеживают всех, кто подходит к бару, а после этого выводят на дисплей для барменов номер в очереди и заказ. Попутно система выявляет подозрительно молодых людей, у которых стоит спросить документы. В результате бармены получают возможность обслуживать клиентов строго в порядке очереди и при этом видеть, какие заказы на подходе, что положительно сказывается на скорости их работы. А грубиянов ИИ в буквальном смысле ставит на место.

«Поначалу завсегдатаи были немного скептически настроены, но демонстрация системы в действии привела их в восторг. ИИ-очередь помогает нам наливать напитки быстрее, а клиентов избавляет от необходимости орудовать локтями, когда в баре много людей», — говорит бармен Лука Ковьянич.

По расчетам DataSparQ, в масштабах Великобритании внедрение такой системы позволит разливать дополнительно 78 млн пинт напитков, а также существенно сократит время, которое средний британец проводит в ожидании заказа у стойки. Кроме того, администраторы получат дополнительный массив информации о поведении и привычках клиентов.

«Мне больше не приходится вступать в конфронтацию со слишком наглыми, шумными и толкающимися постояльцами, и меня это несказанно радует, поскольку экономит кучу нервов», — делится своими впечатлениями одна из посетительниц бара.

Для работы алгоритма достаточно веб-камеры, двух дисплеев и доступа в интернет. Стоимость решения «под ключ» для одного заведения составляет примерно $240.

Источник: hightech.plus