Инженеры Lufthansa Technik создали робота для быстрой проверки приборных панелей самолетов

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Немецкая компания Lufthansa Technik, занимающаяся ремонтом и техническим обслуживанием самолетов, объявила о создании робота для быстрой проверки приборных панелей летательных аппаратов. Устройство получило название RoCCET.

Как сообщается, RoCCET оснащен манипулятором со встроенными датчиками, с помощью которого он может измерять усилие, необходимое для нажатия кнопки или для переключения тумблера. Также аппарат оборудован несколькими камерами, посредством которых он способен оценить внешние повреждения приборной доски, а также яркость и читаемость дисплеев.

Как утверждают разработчики, использование RoCCET сократит время, необходимое для проверки одной приборной доски, на один-два часа. Кроме того, устройство позволит избежать ошибок, которые техники могут допускать при оценке яркости подсветки переключателей и приборов из-за разницы в зрительном восприятии.

«В результате обслуживающий персонал сможет сосредоточиться на починке неисправного оборудования», — отметили в компании.

На первом этапе Lufthansa Technik будет использовать RoCCET для проверки приборных досок пассажирских самолетов Airbus A320 и A350, а также Boeing 787 Dreamliner. Позднее робота планируется научить проверке органов управления самолетов других типов.

Источник: N+1