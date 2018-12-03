Исследование: сверточную нейросеть для распознавания изображений можно легко обмануть, просто повернув объект
Многие сверточные нейронные сети для распознавания изображений можно легко обмануть, немного изменив расположение объекта на снимке, выяснили американские исследователи из Обернского университета (США) и компании Adobe, написавшие программное обеспечение, упрощающее тестирование алгоритмов на подобные ошибки.
Как сообщается, созданная ими программа позволяет моделировать объект с фоном, менять его положение, освещение и другие характеристики. После определения параметров ПО создает двумерное изображение сцены и проверяет на нем нейросеть. Код программы для тестирования опубликован на GitHub.
С помощью данного ПО исследователи решили протестировать популярную сверточную нейросеть Inception-v3, разработанную в Google; показывающую один из лучших результатов при классификации фотографий из датасета ImageNet, содержащего миллионы изображений. Для своей работы они отобрали 30 высококачественных 3D-моделей объектов, которые чаще всего встречаются в поездках на автомобиле, и создали для каждой из них множество вариантов с разными углами поворота и изменением освещения. Таким образом исследователи также косвенно проверили, подвержены ли подобным ошибкам алгоритмы беспилотных автомобилей.
Тестирование показало, что нейросеть Inception-v3 корректно распознает лишь 3,09% изображений одного и того же объекта, сделанных в разных условиях (положение и освещение). Ошибки классификации появлялись при повороте всего на 8 градусов.
Впоследствии схожим образом были проверены алгоритмы AlexNet и MS COCO. Первую нейросеть исследователям удалось обмануть в 99,9% случаев, вторую — в 75,5%.
Источник: N+1