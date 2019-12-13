Итоги года от PornHub: iOS — самая популярная мобильная платформа, MacOS теснит Windows, а Chrome — самый популярный браузер





Одновременно с Google, YouTube, Twitter и многими другими итоги уходящего года подвел крупнейший порносайт мира PornHub, поделившись весьма занимательной статистикой по всему миру и Украине в частности.

Нравится это Мартину Скорсезе или нет, но мобильные устройства все чаще используются для просмотра видео. Не стал исключением и PornHub. В этом году доля мобильных устройств в общем объеме трафика достигла 83,7%. Из них 76,6% приходится на смартфоны, что на 7% больше прошлогоднего показателя. Доли планшеты и компьютеры сейчас составляют 7,1% и 16,3%.

Самой популярной мобильной платформой стала вовсе не Android, несмотря на значительное численное превосходство по пользовательской базе, а iOS. На последнюю пришлось трафика 52,8%, что соответствует росту на 19%, тогда как доля Android, сократилась на 14%, составив 46,6%. Иными словами, пользователи iOS намного чаще смотрят ролики PornHub.

По настольным ОС распределение следующее: лидирует Windows с долей 75,5% (-3%), а доля MacOS выросла на 7%, достигнув 16,7%. На последнем месте находится Chrome OS с долей 1,7%, но по сравнению с прошлым годом рост составил 24%. Среди браузеров лидирует Chrome, причем как в настольном, так и в мобильном сегменте, хотя в последней отрыв от Safari минимальный.

Смотрят Pornhub и с игровых консолей. Лидерство здесь сохраняется Playstation с долей 51,5%, тогда как Xbox генерирует 34,7% трафика. По сравнению с прошлым годом доля Playstation снизилась на 5,2%, а Xbox — выросла на 5,3%.

Есть и локальная статистика. Но сначала напомним, что в 2018 году Украина впервые вошла в Топ-20 стран с самым большим трафиком на PornHub и заняла 4 место в мире по средней длительности визита. По итогам 2019 года украинцы сохранили позиции.

Как видно из графика выше, чаще всего украинцы потребляли взрослый контент PornHub со смартфонов, на которые пришлось 69% трафика. Это на 14% по сравнению с прошлым годом. На компьютеры пришлось 27% трафика, что является третьим по величине показателем — впереди только немцы (28%) и россияне (34%). Инфографика дает наглядное представление о ключевых трендах в украинском сообществе PornHub.

Пятерка самых востребованных порноактрис среди украинцев выглядит следующим образом:

Лана Роудс; Николь Энистон; Эльза Джин; Миа Халифа; Райли Рид.

Чаще всего украинцы искали на PornHub в 2019 году — и тут никаких сюрпризов — секс. А вот интересно, так это резкий рост по запросу «Украина».

Источник: PornHub