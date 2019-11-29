Как бы выглядела доставка из Death Stranding в реальной жизни (видео)

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Американский YouTube-видеоблогер Mega64 попытался повторить доставку из Death Stranding в реальной жизни. Для этого он «перевоплотился» в Сэма Бриджеса и отправился «доставлять заказ», передвигаясь по улицам своего родного города.



В видеоролике блогер показал почти все основные механики, которые есть в Death Stranding: необходимость балансировать Сэма с помощью триггеров, успокаивать ББ после падения, а также получение лайков.

Когда блогер упал перед одной из прохожих, он сказал, что ему нужно подключить гаджет Q-Pid к местной хиральной сети, на что она ответила: «Я не уверена, что понимаю, о чем вы говорите. Вы в порядке?», — и тем самым автоматически поставила лайк.

Первым пунктом доставки Mega64 было заведение общепита. Он принес туда «металлы» и «смолы», пояснив, что таким образом сотрудники смогут восстановить разрушенное оборудование и подключиться к сети. Старший менеджер сказала, что они ничего не заказывали, а потом поняла о чем речь и заявила: «А, это из видеоигры».

В следующем пункте «груз» от Mega64 также не приняли, но посоветовали ему сходить в табачный магазин: «Может, им пригодится».