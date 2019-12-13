«Капитализм, технологический прогресс и дематериализация потребления спасут человечество от голода и дефицита ресурсов»
В течение многих лет разного рода эксперты пытаются убедить общество в том, что капитализм и связанный с ним стремительный рост потребления в конечном итоге могут привести к дефициту ресурсов и голоду. Исследователь из Массачусетского технологического института Эндрю Макафи в своей статье для Wired рискнул высказать альтернативную и довольно непопулярную точку зрения. По его мнению, достижения капитализма попросту недооценивают.
«Благодаря капитализму и техническому прогрессу человечество, напротив, не только выживет, но даже будет процветать», — убежден специалист.
В своей заметке Макафи перечисляет ряд мрачных прогнозов, которые были сделаны в этом году различными международными организациями. Так, ООН в конце лета объявила, что из-за изменения климата и деградации земель человечество стоит на пороге продовольственного кризиса. Аналогичные опасения в феврале высказали члены Всемирного экономического форума: по их убеждению, сегодня сельскохозяйственная сфера «выкачивает» из природы больше ресурсов, чем она успевает восстановить, из-за чего в будущем нас ожидает все те же истощение земель и голод. Наконец, Европейское химическое общество выпустило в этом году отчет, в котором предупреждает о том, что при нынешних интенсивности потребления и слаборазвитости технологий переработки электронной техники половина из 90 известных человечеству природных элементов, таких как литий, в будущем будут иметь «ограниченную доступность», причем на 12 из них и вовсе может возникнуть дефицит.
Чтобы доказать, что все это беспокойство абсолютно напрасное, Макафи предлагает рассмотреть две знаменитые научные работы, которые уже на рубеже 1960-1970-х годов предсказывали человечеству трудные времена — «Популяционную бомбу» Пола Эрлиха и доклад «Пределы роста», подготовленный по заказу Римского клуба.
Прогноз Эрлиха о росте численности мирового населения оказался очень точным, однако, вопреки расчетам, это не привело к массовому голоду — напротив, сегодня люди питаются гораздо лучше, чем в прошлом: в настоящее время среднестатистический житель Земли получает признанные минимально необходимыми для взрослого человека 2500 калорий в день, в то время как в 80-х данный показатель был значительно ниже. «Пределы роста», в которых утверждалось, что человечество «в течение 30-50 лет» (доклад был представлен в 1972 году) столкнется с дефицитом золота, серебра, меди, алюминия и нефти, также содержат много сбывшихся предсказаний касательно роста потребления, однако утверждения о дефиците металлов и топлива оказались ошибочными.
Макафи полагает, что неточность пессимистичных прогнозов связана с тем, что они не учитывают свойственную людям изобретательность и преимущества свободного рынка. Приблизившись к нехватке определенного ресурса, люди всякий раз находили замену (т.н. субститут) или новый источник, благодаря чему дефицит переставал существовать, а цены падали. Например, несмотря на рост интенсивности потребления, с 70-х годов известные мировые запасы алюминия не только не упали, а, напротив, выросли в 25 раз; аналогично, запасы золота увеличились на 400%, серебра — на 200%. Запасы нефти и меди также пока явно не подходят к концу.
«В 2017 году исследователи впервые составили «Индекс изобилия Саймона», в котором учитываются глобальный рост населения и цены на 50 видов товаров и ресурсов, важных для благосостояния человека — от сахара до лосося, от железной руды до природного газа; выраженных в том, как долго среднестатистический житель Земли должен работать, чтобы позволить себе единицу каждого из них.
Выяснилось, что с 1980 года все 50 товаров и ресурсов в целом стали более доступными, несмотря на существенно выросшее глобальное население, причем большинство из них стали доступнее в разы. Если взять усредненный индекс изобилия равным 100 в 1980 году, то на сегодняшний день он равен почти 620″, — указывает Макафи.
Кроме того, существует возможность производить и потреблять больше, тратя на это меньше ресурсов и энергии, и по словам Макафи, человечество в этом отношении уже преуспело. Так, наличие датчиков помогает фермерам тратить меньше воды, удобрений и пестицидов, производители алюминиевых банок теперь расходуют намного меньше алюминия за счет нового дизайна, а появление смартфонов, компьютеров и интернета привело к тому, что сегодня мы практически перестали пользоваться компакт-дисками, атласами, видеокассетами и другими физическими носителями информации.
«США, на долю которых приходится около 25% мировой экономики, с каждым годом потребляют все больше материальных благ, однако количество потребляемых американцами ресурсов — от металлов, минералов, удобрений и воды до пахотных земель, древесины и ископаемого топлива — продолжает падать. Кроме того, потребление электроэнергии и энергии по стране в целом за последнее десятилетие практически не изменилось. Причина этому кроется в развитии и распространении инструментов цифрового века — различного аппаратного обеспечения, программ и интернета, — позволяющих нам использовать меньше ресурсов, не меняя образ жизни.
При этом пример США — не уникален, такие же процессы сегодня происходят во всех развитых странах, в частности, в Великобритании. Что, впрочем, неудивительно: все современные богатые страны имеют хорошо функционирующую рыночную экономику, где процветают капитализм и технический прогресс, которые вместе творят чудеса, стремясь получать из меньшего большее«, — подчеркивает Макафи.
Подводя итоги, исследователь заявляет, что он признает серьезную опасность глобального потепления, однако не верит, что оно приедет к массовому голоду. По его словам, научный прогресс позволит прокормить человечество, даже если численность людей на Земле, как предсказывается в прогнозах, вырастет еще на 2 млрд к 2050 году.
«Климатические изменения вполне реальны и будут причинять человечеству все больше вреда до тех пор, пока мы не начнем предпринимать необходимые меры, однако я не думаю, что они приведут к массовому голоду. С 1980 года глобальная средняя температура выросла примерно на шесть десятых градусов Цельсия. Но, как мы видим, за это время люди по всему стали лишь лучше питаться. Вероятнее всего, этот тренд благополучно продолжится и в будущем благодаря технологиям и механизмам рыночной экономики», — указывает ученый.
Дефицита материалов исследователь также не ожидает.
«Пессимисты, опасающиеся нехватки ресурсов и материалов, попросту не понимают, что любая замаячившая на горизонте перспектива дефицита моментально привлечет внимание пытливых умов, которые возьмутся искать выход из ситуации, а капитализм, стремящийся заполнять любые пробелы в обеспечении наших нужд и потребностей, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы претворить наработки изобретателей в жизнь как можно скорее. Эта кооперация между новаторством и капитализмом уже не раз доказывала свою способность решать многие проблемы», — заключает специалист.
Вместе с тем, в конце своей статьи Макафи подчеркивает, что он ни в коем случае не выступает за то, чтобы пустить все на самотек. Есть проблемы, с которыми капитализм и технический прогресс пока не могут справиться без поддержки со стороны. Среди них — загрязнение окружающей среды, в частности, рост выбросов парниковых газов, защита редких и исчезающих видов животных и растений, сохранение экосистем, а также экономическое неравенство. Эти проблемы требуют скорейшего решения, в отличие от опасений касательно гипотетической нехватки ресурсов, которая определенно не случится; беспокоиться о которой, уделяя ей время и внимание, точно не следует, подытоживает Макафи.
Источник: hightech.plus