«Капитализм, технологический прогресс и дематериализация потребления спасут человечество от голода и дефицита ресурсов»

В течение многих лет разного рода эксперты пытаются убедить общество в том, что капитализм и связанный с ним стремительный рост потребления в конечном итоге могут привести к дефициту ресурсов и голоду. Исследователь из Массачусетского технологического института Эндрю Макафи в своей статье для Wired рискнул высказать альтернативную и довольно непопулярную точку зрения. По его мнению, достижения капитализма попросту недооценивают.

«Благодаря капитализму и техническому прогрессу человечество, напротив, не только выживет, но даже будет процветать», — убежден специалист.

В своей заметке Макафи перечисляет ряд мрачных прогнозов, которые были сделаны в этом году различными международными организациями. Так, ООН в конце лета объявила, что из-за изменения климата и деградации земель человечество стоит на пороге продовольственного кризиса. Аналогичные опасения в феврале высказали члены Всемирного экономического форума: по их убеждению, сегодня сельскохозяйственная сфера «выкачивает» из природы больше ресурсов, чем она успевает восстановить, из-за чего в будущем нас ожидает все те же истощение земель и голод. Наконец, Европейское химическое общество выпустило в этом году отчет, в котором предупреждает о том, что при нынешних интенсивности потребления и слаборазвитости технологий переработки электронной техники половина из 90 известных человечеству природных элементов, таких как литий, в будущем будут иметь «ограниченную доступность», причем на 12 из них и вовсе может возникнуть дефицит.

Чтобы доказать, что все это беспокойство абсолютно напрасное, Макафи предлагает рассмотреть две знаменитые научные работы, которые уже на рубеже 1960-1970-х годов предсказывали человечеству трудные времена — «Популяционную бомбу» Пола Эрлиха и доклад «Пределы роста», подготовленный по заказу Римского клуба.

Прогноз Эрлиха о росте численности мирового населения оказался очень точным, однако, вопреки расчетам, это не привело к массовому голоду — напротив, сегодня люди питаются гораздо лучше, чем в прошлом: в настоящее время среднестатистический житель Земли получает признанные минимально необходимыми для взрослого человека 2500 калорий в день, в то время как в 80-х данный показатель был значительно ниже. «Пределы роста», в которых утверждалось, что человечество «в течение 30-50 лет» (доклад был представлен в 1972 году) столкнется с дефицитом золота, серебра, меди, алюминия и нефти, также содержат много сбывшихся предсказаний касательно роста потребления, однако утверждения о дефиците металлов и топлива оказались ошибочными.

Макафи полагает, что неточность пессимистичных прогнозов связана с тем, что они не учитывают свойственную людям изобретательность и преимущества свободного рынка. Приблизившись к нехватке определенного ресурса, люди всякий раз находили замену (т.н. субститут) или новый источник, благодаря чему дефицит переставал существовать, а цены падали. Например, несмотря на рост интенсивности потребления, с 70-х годов известные мировые запасы алюминия не только не упали, а, напротив, выросли в 25 раз; аналогично, запасы золота увеличились на 400%, серебра — на 200%. Запасы нефти и меди также пока явно не подходят к концу.

«В 2017 году исследователи впервые составили «Индекс изобилия Саймона», в котором учитываются глобальный рост населения и цены на 50 видов товаров и ресурсов, важных для благосостояния человека — от сахара до лосося, от железной руды до природного газа; выраженных в том, как долго среднестатистический житель Земли должен работать, чтобы позволить себе единицу каждого из них. Выяснилось, что с 1980 года все 50 товаров и ресурсов в целом стали более доступными, несмотря на существенно выросшее глобальное население, причем большинство из них стали доступнее в разы. Если взять усредненный индекс изобилия равным 100 в 1980 году, то на сегодняшний день он равен почти 620″, — указывает Макафи.

Кроме того, существует возможность производить и потреблять больше, тратя на это меньше ресурсов и энергии, и по словам Макафи, человечество в этом отношении уже преуспело. Так, наличие датчиков помогает фермерам тратить меньше воды, удобрений и пестицидов, производители алюминиевых банок теперь расходуют намного меньше алюминия за счет нового дизайна, а появление смартфонов, компьютеров и интернета привело к тому, что сегодня мы практически перестали пользоваться компакт-дисками, атласами, видеокассетами и другими физическими носителями информации.