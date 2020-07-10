



Київстар запустив перший український TikTok-серіал «ВСЕ Є: Screenlove», який можна подивитись на новоствореному каналі @kyivstar_official. Героями серіалу стали зірка телесеріалу «Школа», блогер Ліза Василенко та учасник Х-фактору, танцівник і музикант Міша Соколовський. Вони ж запустили у TikTok спільний челендж #танцівшафі під саундтрек від Kadnay. Менш ніж за 3 тижні серіал зібрав понад 13 тисяч підписників та більше 120 тисяч вподобань.

«Київстар вже має досвід створення свого серіалу «Київська зірка» для YouTube-каналу. А зараз ми вирішили освоїти новий формат та платформу. Вихід на TikTok надає Київстар можливість підтримувати зв’язок з більш молодою аудиторією, стати ближчими через комунікацію, цікаву для поколінь Z та A («альфа»). Це можливість ще більше заглибитись у створення креативного відео-контенту власного виробництва та знайомити через розважальний контент із нашими послугами та продуктами», — коментує Павло Даніман, маркетинг-директор компанії Київстар.

«ВСЕ Є: Screenlove» — це 11-серійний серіал, створений у жанрі скрінлайф, це означає, що події розгортаються на екранах смартфонів героїв. Відтак серіал знімався здебільшого на смартфон. Кожна серія триває 60 секунд. Зйомка тривала 2 дні у період карантину, постпродакшн тривав майже місяць.

Джерело: Київстар