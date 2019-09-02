Киберпанк, который мы заслужили: в одном из французских ночных клубов наряду с людьми теперь танцуют роботы

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Ночной клуб SC-Club, расположенный во французском городе Нант, взял на работу двух роботов-танцоров на высоких каблуках и с бутафорской камерой видеонаблюдения вместо головы. Так заведение решило отметить пятилетний юбилей, а также стать первым ночным клубом, где танцуют не только живые люди, но и роботы.

Как сообщается, устройства были спроектированы британским художником Джайломз Уолкером и собраны из металлических частей и женских манекенов. Судя по видео, опубликованному ниже, агрегаты двигаются весьма плавно, однако набор их движений ограничен лишь покачиванием бедер.

Интересно, что танцовщицы заведения, как выяснило издание Sky News, совершенно не беспокоятся о конкуренции со стороны роботов. По их словам, будущее на танцполе в любом случае останется за людьми.

«Мы не занимаемся вульгарной работой, это творчество. Роботы никогда не смогут сделать что-то похожее», — отметила одна из танцовщиц, назвавшаяся Лекси.

Владелец клуба Лоран Ру, выступивший инициатором задействования танцующих роботов, заявил, что данная инициатива призвана «отдать должное важности робототехники в современной жизни», а также подчеркнул, что он не планирует увольнять танцоров-людей, которые сейчас выступают в клубе. В то же время, Ру допустил, что некоторые постояльцы могут найти роботов более сексуальными, чем танцоров-людей.

Источник: hightech.fm