Кубсат, призванный проверить орбиту для будущей окололунной станции Gateway, будет запущен в космос при помощи одной из ракет Rocket Labs





Агентство NASA выбрало американскую компанию Rocket Labs для запуска малого спутника CAPSTONE на окололунную орбиту. Аппарат будет отправлен в космос в качестве единственного груза на борту ракеты-носителя сверхлегкого класса Electron в начале 2021 года и станет важной вехой в программе создания обитаемой окололунной станции Gateway.

Напомним, что в конце прошлого года NASA решило предварительно опробовать околопрямолинейную гало-орбиту вокруг Луны — ту самую, которая предназначается для Gateway и которую до сих пор ни разу не использовали на практике — при помощи небольшого кубсата CAPSTONE. Согласно задумке американского космического агентства, данная миссия позволит специалистам убедиться в верности своих расчетов и «уменьшит неопределенность». Разработкой и строительством 25-килограммового аппарата размером 12U занимается компания Advanced Space из Колорадо, с которой NASA ранее заключило контракт на сумму $13,7 млн.

Теперь же стало известно, что за запуск CAPSTONE в космос будет отвечать Rocket Labs. Ожидается, что для выведения спутника компания воспользуется Photon — еще не использовавшейся на практике своей новейшей космической платформой, предназначенной для вывода малых аппаратов на различные окололунные орбиты и рассчитанной на полезную нагрузку массой до 30 кг. Данная установка представляет собой, по сути, нечто вроде третьей ступени, только в миниатюре, — ее задача состоит в том, чтобы после вывода аппарата на околоземную орбиту и отработки второй ступени придать ему первичное ускорение по направлению к Луне. Дальнейшие маневры будут производиться малым спутником при помощи уже собственных двигателей. Весь процесс маневрирования и выхода на требуемую орбиту займет три месяца, сообщает Space News.

В Rocket Labs указывают, что использование Photon позволит ракете Electron обеспечивать такую же гибкость при запуске аппаратов для лунных миссий, которую ранее могли предоставлять только крупные ракеты-носители.

«Мы собираемся сделать Луну доступной для кубсатов точно так же, как раньше открыли доступ малым спутникам к околоземной орбите», — отметил Питер Бек, основатель и генеральный директор Rocket Lab.

По информации SpaceFlightNow, стоимость запуска CAPSTONE составит $9,95 млн, причем запуск состоится не с основной стартовой площадки Rocket Lab в Новой Зеландии, а с недавно построенной площадки LC-2 на американском космодроме Уоллопс в штате Вирджиния.

Источник: hightech.plus