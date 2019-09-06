Линейка Lego Ultimate Collector Series пополнится метровой моделью «Звездного разрушителя» стоимостью $700
Lego анонсировала модель «Звездного разрушителя» больше метра длиной. Новинка станет очередной частью коллекционной линейки Ultimate Collector Series, в которой в 2017 году вышел похожий набор, посвященный «Тысячелетнему соколу».
Как сообщается, детализированная модель имперского корабля из «Звездных войн» будет иметь несколько движущихся частей, в частности, наклоняющийся радар и вращающиеся пушки. В комплекте к ней будут идти две фигурки командиров и «Тантив IV» — он же корвет принцессы Леи, а также специальная подставка и информационная табличка.
You're going to need more shelf space… #LEGOStarWars @starwars pic.twitter.com/PeI0vsWj9A
— LEGO (@LEGO_Group) September 5, 2019
В собранном виде размеры модели составят 110×26х44 сантиметров.
Любопытно, что «Тантив IV» можно будет не только разместить около основной модели, но и поместить его в один из ангаров «Звездного разрушителя» с нижней стороны.
Всего в «Звездном разрушителе» будет 4784 детали — он войдет в пятерку самых крупных Lego-наборов, уступив в том числе вышеупомянутому «Тысячелетнему соколу» (состоящему из 7541 детали).
Новинка поступит в продажу 1 октября и будет стоить около $700.
Источник: DTF