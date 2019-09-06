Линейка Lego Ultimate Collector Series пополнится метровой моделью «Звездного разрушителя» стоимостью $700

В собранном виде размеры модели составят 110×26х44 сантиметров.

Любопытно, что «Тантив IV» можно будет не только разместить около основной модели, но и поместить его в один из ангаров «Звездного разрушителя» с нижней стороны.

Всего в «Звездном разрушителе» будет 4784 детали — он войдет в пятерку самых крупных Lego-наборов, уступив в том числе вышеупомянутому «Тысячелетнему соколу» (состоящему из 7541 детали).