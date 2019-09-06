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Линейка Lego Ultimate Collector Series пополнится метровой моделью «Звездного разрушителя» стоимостью $700

Линейка Lego Ultimate Collector Series пополнится метровой моделью «Звездного разрушителя» стоимостью $700

Линейка Lego Ultimate Collector Series пополнится метровой моделью «Звездного разрушителя» стоимостью $700


Lego анонсировала модель «Звездного разрушителя» больше метра длиной. Новинка станет очередной частью коллекционной линейки Ultimate Collector Series, в которой в 2017 году вышел похожий набор, посвященный «Тысячелетнему соколу».

Как сообщается, детализированная модель имперского корабля из «Звездных войн» будет иметь несколько движущихся частей, в частности, наклоняющийся радар и вращающиеся пушки. В комплекте к ней будут идти две фигурки командиров и «Тантив IV» — он же корвет принцессы Леи, а также специальная подставка и информационная табличка.

В собранном виде размеры модели составят 110×26х44 сантиметров.

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Любопытно, что «Тантив IV» можно будет не только разместить около основной модели, но и поместить его в один из ангаров «Звездного разрушителя» с нижней стороны.

Всего в «Звездном разрушителе» будет 4784 детали — он войдет в пятерку самых крупных Lego-наборов, уступив в том числе вышеупомянутому «Тысячелетнему соколу» (состоящему из 7541 детали).

Новинка поступит в продажу 1 октября и будет стоить около $700.

Источник: DTF

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