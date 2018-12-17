Магазин Discord понизит комиссию для разработчиков до 10%

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В ответ на запуск цифрового магазина Epic Games с неплохими для разработчиков условиями платформа Discord Store решила обновить свою политику распределения доходов. Как сообщается, «начиная с 2019 года» магазин создателей известного мессенджера для геймеров будет забирать лишь 10% выручки (против 12% в Epic Games Store и 20-30% в Steam).

При этом такой размер комиссии будет распространяться на все игры: и на инди-, и на ААА-тайтлы. В компании также не исключают, что в будущем доля держателей платформы может снизиться еще больше — но это произойдет только после того, как «техническая составляющая магазина будет оптимизирована должным образом».

«Мы пообщались со многими разработчиками и выяснили, что большинство из них находит ставшее стандартным в индустрии разделение прибыли 70/30 несправедливым и, как следствие, задумывается над открытием собственного магазина, чтобы получать больше прибыли со своих проектов», — заявили в Discord.

По мнению администрации сервиса, поскольку 90% выручки Discord Store будет отдавать непосредственно авторам контента, последние смогут сфокусироваться на действительно важном — создании отличных игр и потрясающих сообществ.

«Мы считаем, что в 2018 году игры можно распространять гораздо дешевле, чем за 30% выручки от их продаж», — подчеркнули в Discord.

Напоследок отметим, что в настоящее время создатели известного чата для геймеров берут с разработчиков те самые 30%.

Источник: DTF