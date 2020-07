Магазин Epic Games Store реализовал поддержку модов, ее уже можно опробовать в игре MechWarrior 5: Mercenaries

Только вчера мы рассказали о том, что в магазине Epic Games Store появилась поддержка внутриигровых достижений, а сегодня разработчики объявили о реализации новой функциональности. Игроки получили доступ к модам, которые пока работают в единственной игре MechWarrior 5: Mercenaries.

Mod support is now in beta on the Epic Games Store, starting with Mechwarrior 5.

This is an early iteration of the feature, but you can expect to see more titles supported in the future. Keep an eye out! https://t.co/Pmgy9tkI8O

— Epic Games Store (@EpicGames) July 30, 2020