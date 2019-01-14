Мегасамолет Stratolaunch установил новый рекорд скорости

Двухфюзеляжный «монстр» Stratolaunch почти готов подняться в воздух: в ходе последних тестов он набрал «скорость отрыва» и приподнял переднее шасси.

Как сообщается, в рамках серии очередных испытаний на аэродроме в пустыне Мохаве самый большой самолет в мире при помощи собственных двигателей достиг скорости в 219 км/ч — в прошлом году именно эту отметку называли достаточной для начала летных испытаний.

В кульминационный момент Stratolaunch оторвал от земли переднее шасси.

More progress today in the Mojave. Our #Stratolaunch aircraft reached a speed of 136 mph during today’s test. #wheelie pic.twitter.com/ktYPKHyA5w — Stratolaunch (@Stratolaunch) 9 января 2019 г.

Вместе с тем, о времени начала летных испытаний информации пока нет. Возможно, им будет предшествовать еще одна серия наземных тестов.

По мнению Space.com, для уникального воздушного судна испытательные полеты могут продлиться от 18 до 24 месяцев, после чего американский регулятор FAA одобрит его коммерческую эксплуатацию.

Напоследок напомним, что Stratolaunch был создан сооснователем Microsoft Полом Алленом, который ушел из жизни в октябре 2018 года. Гигантский двухфюзеляжный самолет должен стать первым коммерческим летательным аппаратом, способным запускать на низкую околоземную орбиту относительно небольшие грузы из стратосферы. Впервые его показали из ангара в середине прошлого года, и с тех пор идут наземные тесты (так, в ходе предыдущих испытаний он разогнался до 145 км/ч).

Основное преимущество Stratolaunch — возможность брать на борт за относительно небольшую стоимость по десятку маленьких спутников, владельцы которых сейчас вынуждены месяцами ждать очереди на место в большой ракете и мириться с неидеальной траекторией — ее «рисуют» в интересах главного клиента. Предполагается, что Stratolaunch будет запускать спутники на идеальную орбиту и из любого уголка земли, где есть аэропорт с подходящей взлетно-посадочной полосой.

Первоначально на Stratolaunch будут запускать в космос легкие ракеты Pegasus XL производства Northrop Grumman. Согласно проекту, на пилонах между фюзеляжами самолет сможет нести три таких ракеты со спутниками. Более солидную нагрузку должна выводить в космос собственная ракета создателей Stratolaunch (ее разработка ведется параллельно) — Medium Launch Vehicle: 3400 кг в первоначальном варианте и до 6 тонн в перспективе. Первый запуск MLV запланирован на 2022 год.

Источник: hightech.plus