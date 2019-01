Мегасамолет Stratolaunch установил новый рекорд скорости

Двухфюзеляжный «монстр» Stratolaunch почти готов подняться в воздух: в ходе последних тестов он набрал «скорость отрыва» и приподнял переднее шасси.

Как сообщается, в рамках серии очередных испытаний на аэродроме в пустыне Мохаве самый большой самолет в мире при помощи собственных двигателей достиг скорости в 219 км/ч — в прошлом году именно эту отметку называли достаточной для начала летных испытаний.

В кульминационный момент Stratolaunch оторвал от земли переднее шасси.

More progress today in the Mojave. Our #Stratolaunch aircraft reached a speed of 136 mph during today’s test. #wheelie pic.twitter.com/ktYPKHyA5w

— Stratolaunch (@Stratolaunch) 9 января 2019 г.