На улицах Лондона в скором времени появятся камеры с распознаванием лиц, которые будут «высматривать» подозреваемых в совершении преступлений

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Правоохранительные органы Лондона объявили о намерении покрыть город сетью камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в режиме реального времени.

На первом этапе камеры будут установлены в местах, которые популярны среди жителей столицы Великобритании и туристов. Задача системы — сопоставлять лица прохожих с подозреваемыми, занесенными в список «разыскиваемых за серьезные и насильственные преступления». В случае, если обнаружится совпадение, к прохожему подойдут полицейские и попросят подтвердить личность (отдельно подчеркивается, что решение о задержании человека по-прежнему будет оставаться за офицерами полиции).

По утверждению правоохранителей, в основе системы, которую они собираются развернуть, будут лежать алгоритмы компании NEC, способные успешно распознавать людей из базы данных в 70% случаев (частота ложноположительных срабатываний при этом не превышает 1:1000).

Руководство полиции Лондона ожидает, что задействование технологии распознавания лиц существенно повысит эффективность работы полицейских, которым сегодня при выслеживании подозреваемых на улицах доводится полагаться лишь на свои память и внимательность. Кроме того, указывается, что предварительные опросы показали поддержку данного шага со стороны общества.

«Мы все хотим жить и работать в безопасном городе: наши граждане справедливо ожидают, что мы будем использовать все доступные технологии, чтобы остановить преступников», — заявляют лондонские правоохранители.

Что касается вопросов приватности, то в полиции отметили, что все камеры с распознаванием лиц будут соответствующим образом помечены, а изображение с них не будет куда-либо передаваться или записываться. Кроме того, стражи порядка проинформируют о применении технологии местных жителей — в том числе при помощи специальных стендов и листовок, которые будут раздаваться на улицах неподалеку от мест развертывания камер.

Напоследок отметим, что в более отдаленной перспективе лондонские правоохранители собираются задействовать систему распознавания лиц также для поиска пропавших детей и «уязвимых взрослых».

Источник: BBC