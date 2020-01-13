Найпопулярніші статті Української Вікіпедії 2019 року [Топ-50]





Українська Вікіпедія оголосила найпопулярніші статті 2019 року, які найбільше цікавили україномовних читачів впродовж року. Вперше за 10 років статті «Україна» і «Тарас Григорович Шевченко» залишили перші сходинки списку, натомість ці місця посіли статті про перехід церковних громад до Православної Церкви України та про президента України Володимира Зеленського.

Читачі й читачки дуже зацікавилися темою переходу парафій — це перша стаття в історії україномовного розділу Вікіпедії, що подолала позначку в мільйон відвідувань за рік. Три статті, що ввійшли до першої десятки торік, раніше не були навіть у топ-50: вже знайома стаття «Перехід церковних громад до ПЦУ», стаття про Володимира Зеленського та «Чорнобильська катастрофа». З найпопулярніших 50 статей 2018 року найбільше позицій втратила стаття про воєнний стан: кількість відвідувань скоротилась у 20 разів, і у 2019 вона не увійшла навіть до тисячі найбільш популярних статей.

Перелік 50-ти найпопулярніших статей виглядає наступним чином:

Список сучасників, про яких читали найбільше, очолили Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Дмитро Разумков, Яніна Соколова, Ігор Смешко, Олексій Гончарук, Руслан Рябошапка, Ліна Костенко, Юлія Тимошенко, Андрій Пальчевський.

Значна частина списку — політики. Це є результатом президентських і парламентських виборів 2019 року в Україні: у найпопулярніших статтях 2018 року з політичних постатей були лише експрезидент Петро Порошенко та королева Єлизавета II. Завдяки виборам і зміні влади до топ-10 потрапили дві персони, про яких у Вікіпедії до цього року статей навіть не існувало: Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков і прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Найпопулярнішими історичними постаттями у 2019 році стали Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Богдан Хмельницький, Степан Бандера, Ярослав Мудрий, Михайло Грушевський, Григорій Сковорода, Василь Стус та Іван Мазепа. Трійка лідерів незмінна вже декілька років. Загалом список топ-10 включає тих же персон, що й у 2018 році, єдина відмінність — у ньому з’явилась стаття про Василя Стуса, яка потіснила статтю про Володимира Святославовича.

В номінації «Сплеск уваги», тобто статті, що існують давно, але відвідуваність яких у 2019 році зросла щонайменш удвічі, йдуть статті про Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Чорнобильську катастрофу та Яніну Соколову. Значна частина статей цієї категорії пов’язана з президентськими та парламентськими виборами, що торік проходили в Україні. Також різко зросла популярність статті про Чорнобильську катастрофу — ймовірно, внаслідок прем’єри серіалу від HBO.

Джерело: Вікімедіа Україна