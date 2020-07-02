Накануне премьеры на Netflix вышел новый трейлер боевика The Old Guard / «Старая Гвардия» с Шарлиз Терон в роли бессмертного наемника

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За неделю до премьеры, назначенной на 10 июля, сервис Netflix выложил новый трейлер фантастического боевика The Old Guard / «Старая Гвардия». Главным украшением полнометражного фильма длительностью 125 минут несомненно является Шарлиз Терон, играющая роль бессмертной, которая в отряде таких же бойцов сражается со злом со времен Крестовых походов.

Сюжет картины сосредоточится на очередной миссии «Старой Гвардии» против богатых подонков, которые хотят воспользоваться их сверхспособностями для укрепления собственного могущества. При этом накануне важной миссии в команду попадает новичок и знакомым друг с другом несколько веков бойцам придется обучать ее в сжатые сроки и без отрыва от процесса.

Фильм является экранизацией одноименного комикса от Грега Рука, поэтому довольно странно, что в Netflix не захотели снять на его основе более долгоиграющий сериал. Кроме Шарлиз Терон в фильме снялись Кики Лэйн, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Лука Маринелли, Чиветель Эджиофор и другие, а срежиссировала картину Джина Принс-Байтвуд, которая в данный момент занимается еще двумя фильмами по комиксам Marvel о супергероинях Silver Sable и Black Cat.

Отметим, что после фильмов «Взрывная блондинка», «Безумный Макс» и «Форсаж» Шарлиз Терон не придется долго привыкать к роли «сильной женщины».

Источник: Netflix