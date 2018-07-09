Нет, Xiaomi не прекращает выпуск смартфонов

Сегодня несколько украинских СМИ вышли с ошеломляющими заголовками, например: «Xiaomi прекращает выпуск смартфонов» и «Xiaomi навсегда прекращает выпуск смартфонов». Речь в этих новостях идёт о том, что Xiaomi прекратит выпускать смартфоны под собственным брендом и заменит его на название Pocophone. Наши читатели обратили на это внимание и резонно задались вопросом: действительно ли это так? Спешим успокоить всех поклонников смартфонов Xiaomi, компания пока не планирует прекращать выпуск смартфонов и тем более, не планирует отказываться от своего бренда.

Дело в том, что эту громкую новость украинские издания перепечатали с небольшого российского сайта AKKet, который пишет, что «китайская корпорация Xiaomi приняла сложное для себя решение, согласно которому она более не будет выпускать смартфоны под собственным брендом» и ссылается на профильный сайт XiaomiToday, на котором нам не удалось найти этой информации. Судя по всему автор оригинальной новости сильно потерялся в переводе и выдал желаемое за действительное. Дело в том, что по слухам, бренд Pocophone будет использоваться Xiaomi в США. На этот рынок компания якобы планирует выйти уже в этом году несмотря на торговую войну между США и Китаем, которая уже успела негативно сказаться на финансовом положении ZTE и на планах Huawei.

Официальных новостей о том, что Xiaomi прекращает выпускать смартфоны под своим брендом сегодня опубликовано не было. Да и вряд ли они могли быть, для компании это один из ключевых бизнесов и сегодня она официально вышла на IPO на Гонконгской бирже, где сумела продать акций на сумму $4,72 млрд. Таким образом, у Xiaomi появились дополнительные средства, которые компания может направить на расширение производства, в том числе смартфонов.