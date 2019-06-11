Netflix продлил мультсериал для взрослых Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» на второй сезон

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Сервис Netflix объявил, что продлевает яркий и необычный анимированный сериал для взрослых Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы» на второй сезон.

Новый сезон получит подзаголовок Vol. 2, что более чем уместно для формата антологии, а кресло руководящего режиссера займет Дженнифер Ю Нельсон, снявшая фантастический триллер The Darkest Minds и три части мульфильма Kung Fu Panda.

Напомним, что проект представляет собой антологию разнообразных историй, связанных обозначенными в названии темами. В рамках первого сезона вышло 18 серий длительностью от 5 до 15 минут, при этом каждая серия не просто рассказывает новую историю, а выполнена в собственном визуальном стиле и жанре (начиная с научной фантастики и заканчивая ужасами и комедией).

Кстати, на нашем сайте уже можно прочитать обзор сериала Love, Death & Robots от Олега Данилова, который озаглавил свой материал «Лучшее, что случилось с Netflix» и поставил ему 5 баллов.

Источник: Engadget