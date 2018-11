Netflix продолжает отказываться от сериалов Marvel. Вслед за «Люком Кейджом» и «Железным кулаком» онлайн-кинотеатр закрыл и «Сорвиголову»

Стриминговый сервис Netflix продолжает отказываться от совместных проектов с Marvel. Только успели фанаты отойти от недавних новостей о закрытии Luke Cage / «Люк Кейдж» и Iron Fist / «Железный кулак», как онлайн-кинотеатр объявил о закрытии Daredevil / «Сорвиголовы» на третьем сезоне. Весьма примечательно, что о закрытии было объявлено спустя чуть больше месяца после премьеры этого самого третьего сезона.

Тематические источники пишут, что решение о закрытии связано с нарастающим противостоянием между Netflix и Disney. Напомним, в начале этого месяца Disney подтвердил запуск собственного стримингового сервиса Disney+ в конце 2019 года, а также выпуск на платформе сериала о Локи, главную роль в котором исполнит знакомый по киновселенной Мстителей Том Хиддлстон. Также на платформе Disney ожидаются сериалы об Алой Ведьме, Соколе и Зимнем Солдате с остальными звездами фильмов Marvel в главных ролях (Элизабет Олсен, Энтони Маки и Себастиан Стэн).

Собственно, один из сценаристов «Сорвиголовы» вполне четко указал истинную причину закрытия сериала в одном из твитов:

Man, so weird to be in the Daredevil writers room today, getting the news that we're cancelled. On the walls were an entire season 4 laid out — and it was so f***g cool. So many moments we wanted the fans to see… Sigh, this business.

— Sam Ernst (@havensam) November 30, 2018