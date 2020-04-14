Невероятно живучая машина — Tesla Model 3 [фото и видео]





Не секрет, что огромную часть вторичного рынка электромобилей составляют восстановленные после ДТП машины, в особенности купленные на аукционах модели Tesla. На днях тематический сайт Electrek опубликовал фото и видео экземпляра Tesla Model 3 с очень серьезными повреждениями. В данном случае удивляет то, что, несмотря на эти повреждения, машина все еще полностью на ходу. Соответствующее видео служит неоспоримым тому подтверждением.

Как можно видеть, деформированный кузов, на котором, насколько можно судить визуально, не осталось и живого места, отсутствие крыши, переднее части кузов, окон и различные другие повреждения не мешают этой Tesla Model 3 передвигаться своим ходом. Что конкретно произошло с этой Tesla Model 3, неизвестно.

Понятно, что на самом деле никакого чуда здесь нет и ситуация легко объясняется тем, что, вероятно, попросту «жизненно важные органы» в этой Tesla Model 3 не задеты. В то же время выглядит такой «франкенштейн» на колесах весьма забавно. Смогут ли умельцы полностью восстановить этот экземпляр, учитывая уровень повреждений, еще вопрос.

Как мы уже неоднократно отмечали, автомобили Tesla являются одними из самых безопасных в мире, что подтверждается соответствущими оценками регуляторов и независимых лабораторий США и Европы (1, 2, 3).

Источник: Electrek