Новые холодильники от Xiaomi оценены как недорогие смартфоны

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Компания Xiaomi анонсировала в Китае новую линейку «умных» холодильников под принадлежащим ей суббрендом Mijia. Самая дешевая модель оценена в 999 юаней, или $141.

Всего было представлено четыре холодильных аппарата Mijia с объемом 160–486 литров. Все они оснащаются полками из закаленного стекла и светодиодами для освещения зоны хранения, а также системой защиты от перепадов напряжения. Кроме того, холодильники, за исключением самой младшей модели, не нуждаются в периодической разморозке, поскольку в них применяется система воздушного охлаждения, которая позволяет держать низкую температуру и в то же время не дает образовываться льду. Еще одна особенность представленных устройств — тихая работа, агрегаты издают шум не громче 39 децибел.

Базовый вариант (999 юаней; $141) имеет полезный объем 160 литров, габариты 474 х 535 х 1496 мм и два отделения — основное на 100 литров и морозильную камеру на 60 литров. Стоимость модели на 210 литров, обладающей уже тремя камерами (объем холодильной камеры — 116 л, морозильной — 62 л, «зоны свежести» — 32 л) и габаритами 554 х 630 х 1717 мм, — 1599 юаней ($225).

Старшую модель для больших семей с полезным объемом 483 литра (две двери; объем холодильного отделения — 273 л, морозильного — 210 л, а габариты всего устройства — 833 х 650 х 1810 мм) оценили в 1999 юаней, или $282. Наконец, наиболее вместительная модель на 486 литров (четыре двери; объем холодильной камеры — 305 л, морозильной — 181 л; габариты — 833 х 678 х 1860 мм) обойдется в 2999 юаней, или $423.

Стоит уточнить, что обе «топовые» модели, в отличие от младших версий, оборудованы также инверторным компрессором и дисплеем на двери, позволяющим контролировать температуру различных секций и на лету регулировать настройки. Кроме того, вариантом на 486 литров можно управлять через фирменное мобильное приложение Mijia или даже голосом — в холодильник встроен голосовой помощник Xiao AI.

На изображениях представлены модели анонсированных холодильников Xiaomi в порядке от самой дешевой и наименее объемной модели до самой дорогой и вместительной. «Релиз» смарт-холодильников Mijia намечен на 15 октября. На каждый из них производитель обещает трехлетнюю гарантию. Будут ли новинки продаваться за пределами Китая, не уточняется.

Источник: GizmoChina