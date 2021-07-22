Новый дудл Google к Летней Олимпиаде в Токио — дань уважения 16-битным видеоиграм

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23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры, и по этому случаю Google разместила на главной странице своего поискового сервиса особенный дудл — с крупнейшей в истории интерактивной дудл-игрой Doodle Champion Island Games, выполненной в ретро стиле 16-битной эпохи.

В создании дудла Google помогала японская анимационная студия STUDIO 4°C. На самом деле Doodle Champion Island Games — это сборник 16-битных мини-игр, посвященных олимпийским играм.

Любой желающий может сыграть и сделать свой вклад в результаты четырех команд, которые Google будет отслеживать в глобальном рейтинге. Играя за Lucky the Calico Ninja Cat, можно присоединиться к синей, красной, желтой или зеленой команде, которых изображают Ushi (бык), Karasu (ворона), Inari (лис) или Kappa (японский водяной дух, похожий на черепаху) соответственно.

Семь мини-игр объединяют новые и возвращенные летние олимпийские соревнования, таких как скейтбординг, настольный теннис и скалолазание — и в каждой есть свой «Легендарный чемпион» из японского фольклора и истории. Кроме того, в виртуальном мире Doodle Champion Island Games есть приличное количество побочных квестов.

Весь этот набор похож на спортивную RPG в миниатюре, стилизованную под игры 16 битных приставок 90-х годов (олды тут?).

Дудл будет доступен до 23 июля.