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Образовательная платформа Udacity вознамерилась упростить создание видеолекций при помощи технологий ИИ. Пока получается не очень

Образовательная платформа Udacity вознамерилась упростить создание видеолекций при помощи технологий ИИ. Пока получается не очень

Образовательная платформа Udacity вознамерилась упростить создание видеолекций при помощи технологий ИИ. Пока получается не очень


Записывать видео для образовательных платформ вроде Coursera или EdX — занятие хоть и благодарное, но трудоемкое: как правило, клипы снимаются в специально оборудованных студиях, а затем тщательно обрабатываются в программах для монтажа. Udacity, еще одна онлайновая образовательная организация, предлагающая свыше 100 000 курсов, решила радикально упростить процесс с помощью технологий ИИ и автоматически генерировать видеолекции из аудиозаписей, рассказывает VentureBeat.

Метод специалистов Udacity отличается простотой и полной автоматизацией. Нейросеть, получившая название LumièreNet, «извлекает» из ранее записанного видеоряда фигуру лектора, а затем заставляет ее двигаться, шевелить губами и моргать, имитируя поведение живого человека, в соответствии с новыми аудиоданными на входе. До сих пор такого никто не делал, говорится в статье с описанием принципов работы алгоритма, выложенной на Arxiv.org.

Чтобы проверить эффективность LumièreNet, разработчики записали в студии Udacity несколько реальных лекций в видео- и аудио- форматах, после чего «скормили» нейросети видеоряд, чтобы она воссоздала по нему образ лектора, а затем предоставили алгоритму аудиозаписи и дали задание сгенерировать на их основе видеоуроки.

В результате нейросеть создала «убедительные», по словам авторов, клипы с достаточно «реалистичным» виртуальным преподавателем и «плавными» жестами (разработчики не показали все сгенерированные ролики, ограничившись публикацией лишь двух отрывков — они представлены в новости). Вместе с тем, как отмечают сами создатели, цифровая фигура не обманет зрителя: так, виртуальный лектор редко моргает, ненатурально двигает губами, а его пальцы временами превращаются в пиксельную «кашу». Кроме того, глаза «преподавателя» иногда невозбранно смотрят в разные стороны.

В то же время, разработчики надеются, что в будущем им удастся усовершенствовать технологию и повысить реалистичность цифрового лектора до приемлемой степени.

Источник: hightech.plus

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