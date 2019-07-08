Образовательная платформа Udacity вознамерилась упростить создание видеолекций при помощи технологий ИИ. Пока получается не очень





Записывать видео для образовательных платформ вроде Coursera или EdX — занятие хоть и благодарное, но трудоемкое: как правило, клипы снимаются в специально оборудованных студиях, а затем тщательно обрабатываются в программах для монтажа. Udacity, еще одна онлайновая образовательная организация, предлагающая свыше 100 000 курсов, решила радикально упростить процесс с помощью технологий ИИ и автоматически генерировать видеолекции из аудиозаписей, рассказывает VentureBeat.

Метод специалистов Udacity отличается простотой и полной автоматизацией. Нейросеть, получившая название LumièreNet, «извлекает» из ранее записанного видеоряда фигуру лектора, а затем заставляет ее двигаться, шевелить губами и моргать, имитируя поведение живого человека, в соответствии с новыми аудиоданными на входе. До сих пор такого никто не делал, говорится в статье с описанием принципов работы алгоритма, выложенной на Arxiv.org.

Чтобы проверить эффективность LumièreNet, разработчики записали в студии Udacity несколько реальных лекций в видео- и аудио- форматах, после чего «скормили» нейросети видеоряд, чтобы она воссоздала по нему образ лектора, а затем предоставили алгоритму аудиозаписи и дали задание сгенерировать на их основе видеоуроки.

В результате нейросеть создала «убедительные», по словам авторов, клипы с достаточно «реалистичным» виртуальным преподавателем и «плавными» жестами (разработчики не показали все сгенерированные ролики, ограничившись публикацией лишь двух отрывков — они представлены в новости). Вместе с тем, как отмечают сами создатели, цифровая фигура не обманет зрителя: так, виртуальный лектор редко моргает, ненатурально двигает губами, а его пальцы временами превращаются в пиксельную «кашу». Кроме того, глаза «преподавателя» иногда невозбранно смотрят в разные стороны.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В то же время, разработчики надеются, что в будущем им удастся усовершенствовать технологию и повысить реалистичность цифрового лектора до приемлемой степени.

Источник: hightech.plus