Огромное 212-этажное сооружение возникло в Microsoft Flight Simulator из-за обычной опечатки





18 августа состоялся долгожданный релиз нового симулятора гражданской авиации Microsoft Flight Simulator, который моментально покорил сердца журналистов и обычных игроков, в том числе и точным воссозданием реальных масштабов и ландшафтов планеты. Но вот сейчас игроки заметили в игре весьма забавный казус — огромное 212-этажное сооружение в пригороде Мельбурна, которого на самом деле не существует. Эта аномалия — следствие обычной опечатки в открытых картах Open Street Maps, которые разработчики Microsoft Flight Simulator используют для сбора данных вместе с собственными Bing Maps.

Фактически за появление этой аномалии, наделавшей столько шума в соцсетях, ответственен студент Натан Райт, которые в рамках своей дипломной работы в прошлом году внес правку в карты OpenStreetMap, и случайно превратил двухэтажное здание в небоскреб. Райт хотел ввести «2», но вместо этого случайно набрал в поле с данными о количестве этажей «212».

В разговоре с The Verge Райт признался, что тогда впервые использовал OpenStreetMap в рамках и не думал, что когда-нибудь ему придется вернуться к этому университетскому заданию. Но теперь его университетская работа обрела широкую известность, особенно в сообществе Microsoft Flight Simulator.

Что интересно, ошибку Натана Райта (nathanwright120) позже исправил другой пользователь, но, похоже, к тому времени разработчики Microsoft Flight Simulator взяли данные карты с ошибкой. Flight Simulator использует технологию процедурной генерации на базе Azure в сочетании с данными Bing Maps для воссоздания виртуальных зданий.

Это забавный сбой в Microsoft Flight Simulator на самом деле далеко не единственный в своем роде. К настоящему моменту игроки обнаружили, что Букингемский дворец превратился в офисный блок, пальма приобрели вид структур, похожих на зубы, а также грузовики, приклеенные к мосту в Портленде.

Это причудливое сооружение, которое в соцсетях сравнивают с Цитаделью из Half-Life 2, скорее всего, вскоре исчезнет из Microsoft Flight Simulator, как только Bing Maps подтянут последние данные OpenStreetMap из Австралии, или если разработчики собственноручно исправят ошибку. Но пока желающие все еще могут увидеть этот монумент. На YouTube даже есть видеоинструкция с успешным приземлением на его вершину.

Источник: The Verge