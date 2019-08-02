Опрос: 28% американских курьеров пробуют еду во время доставки заказов, но только 21% клиентов подозревают их в этом





В Украине уже работают два крупных сервиса по доставке еды — Glovo и Uber Eats и уже через месяц к ним присоединится новый сервис Menu.ua (бывший Eda.ua). В условиях, когда курьеров сервисов с фирменными рюкзаками уже можно встретить на каждом шагу, весьма интересно ознакомиться с реальным опытом американских служб доставки.

В частности, компания U.S. Foods провела опрос среди полутора тысяч пользователей и пятиста курьеров UberEats, Grubhub, DoorDash и Postmates. Одним из самых интересных оказался вопрос «Ели ли вы когда-нибудь еду из доставляемого заказа?», на который 28% опрошенных ответили положительно. Не совсем понятно, действует ли почти треть курьеров таким образом на постоянной основе или же это были единичные случаи, когда доставщик был очень голоден, а еда оказывалось слишком ароматной (54% курьеров отметили, что запах блюд в буквальном смысле соблазняет их).

Интересно, что клиенты оказались достаточно доверчивыми (или невнимательными) — только 21% заказчиков подозревал курьеров в посягательстве на заказанные блюда.

В свою очередь, клиентам сервисов по доставке еды задали вопрос «Если бы вы заказали гамбургер и картошку фри, а ваш курьер по дороге съел несколько долек фри, насколько сильно вы бы расстроились?». Среднестатистический ответ был 8,4 балла из 10, где 0 обозначал абсолютное равнодушие, а 10 — максимальную ярость.

Идеальным решением такой проблемы являются специальные наклейки, которые трудно отклеить, не повредив при этом пакет (такие наклейки используются в украинском сервисе McDelivery от McDonald’s и Glovo) — 85% клиентов отметили, что хотели бы получать еду с такими наклейками.

Напоследок отметим, что больше всего курьеров раздражают маленькие чаевые (60%), неготовность пищи в ресторане к моменту приезда (52%) и недостаточно точные инструкции заказчика по адресу доставки (39%).

Источник: Jalopnik