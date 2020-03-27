Опубликован дебютный трейлер трагикомедии Bad Education с Хью Джекманом в главной роли
Американский телеканал HBO опубликовал дебютный трейлер трагикомедии Bad Education, основанной на реальных событиях.
В центре истории картины — школьный суперинтендант Фрэнк Тассон, имеющий прекрасную репутацию: его любят дети, учителя и сотрудники. Однако однажды успешного управленца уличают в систематических присвоениях денег из школьной кассы, и теперь он пытается всеми правдами и неправдами выйти сухим из воды.
Сценаристом и исполнительным продюсером Bad Education выступает Майк Маковски, выпускник школы, которой руководил настоящий Фрэнк Тассон. Режиссером ленты числится Кори Финли, который до этого снял черную комедию Thoroughbreds.
Главную роль в Bad Education сыграл Хью Джекман (Logan). Помимо него, в фильме снялись также Алекс Вулф (In Treatment), Эллисон Дженни (I, Tonya) и Рэй Романо (The Irishman).
Премьера Bad Education состоится на канале НВО 25 апреля, а в мае картина появится на новом стрим-сервисе HBO Max.
Источник: Unian