Оснащенный водородным баком дрон пробыл в воздухе почти 11 часов

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Южнокорейские инженеры из MetaVista создали топливный бак с высокой плотностью энергии, прикрепили его к квадрокоптеру и отправили последний в полет. В результате устройству удалось продержаться в воздухе рекордные 10 часов 50 минут. Для сравнения, для дронов с литий-ионными аккумуляторами полчаса полета — уже достижение.

Как сообщается, испытания квадрокоптера на водороде проходили на открытом воздухе. Предварительно в легкий и прочный топливный контейнер объемом 6 литров ученые закачали 390 грамм жидкого H 2 .

Удельная энергоемкость представленной водородной системы составляет 1865 Вт⋅ч/кг (энергоемкость систем на основе литий-ионных аккумуляторов редко превышает 200 Вт⋅ч/кг). В качестве двигателя использовалось решение FCPM производства Intelligent Energy.

После впечатляющей демонстрации возможностей технологии MetaVista нацелена на ее коммерциализацию. Первый коммерческий прототип южнокорейские специалисты планируют представить до конца года.

По их мнению, невысокая автономность линий-ионных батарей значительно ограничивает перспективы отрасли БПЛА, и водородные топливные элементы способны исправить ситуацию.

Источник: hightech.plus