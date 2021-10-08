Первый тизер-трейлер финального сезона «Пространства» — сериал вернется на Amazon Prime Video 10 декабря

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Еще шесть эпизодов, которые завершат текущий сюжет космосаги.

Amazon Studios в рамках New York Comic Con показала дебютный тизер-трейлер шестого (финального) сезона «Пространства» — признанного как зрителями, так и критиками научно-фантастического сериала, основанного на одноименной книжной серии Даниэля Абрахама и Тая Френка, работающих под псевдонимом Джеймс Кори. В нем будет всего шесть серий вместо обычных десяти: 10 декабря в Amazon Prime Video выйдет первая серия, а остальные — по одной каждую неделю (по пятницам). Заключительная серия выйдет 14 января 2022 года.

Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Уэс Чэтэм, Шохре Агдашлу, Фрэнки Адамс и другие ключевые актеры вернутся к своим ролям. Финальный эпизод пятого сезона вышел 3 февраля 2021 года. Кто смотрел, тот знает — во вселенной сериала все плохо: Земля охвачена пламенем войны, любимые персонажи — мертвы, а террорист и массовый убийца получает огромную поддержку.

Вот как Amazon описывает шестой сезон:

«Шестой и заключительный сезон «Пространства» начинается с того, что Солнечная система находится в состоянии войны, поскольку Марко Инарос и его Свободный флот продолжают наносить разрушительные астероидные атаки по Земле и Марсу. Реагируя на нарастающее напряжение и общие потери, которые сеют раздор в команде Росинанта, Крисьен Авасарала делает смелый шаг и отправляет бывшего марсианского морского пехотинца Бобби Дрейпер с секретной миссией, которая может переломить ход войны. Тем временем в Поясе Камина Драммер и то, что осталось от ее семьи, скрывается после предательства Марко Инароса. А на далекой планете за пределами Кольца зарождается новая сила».

Дебютный трейлер шестого сезона «Пространства» на английском языке

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Компания Amazon, которая в свое время «спасла» шоу от закрытия, выкупив у SyFy, еще в 2020 подтвердила, что шестой сезон «Пространства» закончит сюжет телеадаптации. Но вскоре после этого создатели объяснили, что они планировали завершить сюжет на шестом сезоне, и заявили, что шоу не закрывается, а просто «берет паузу».