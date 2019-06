Первый трейлер фантастического сериала For All Mankind / «Для всего человечества» для стриминговой платформы Apple TV Plus

Во время открытия конференции разработчиков WWDC 2019 глава компании Apple Тим Кук продемонстрировал первый трейлер фантастического сериала For All Mankind / «Для всего человечества», который выйдет на стриминговой платформе компании Apple TV Plus осенью текущего года.

Шоураннером проекта выступил Рональд Д. Мур, известный по работе над сериалами Star Trek / «Звездный путь» и Battlestar Galactica / Звездный крейсер «Галактика». Сериал расскажет о «лунной гонке» середины прошлого века между США и СССР, с одной небольшой поправкой — в версии автора первыми на Луну высадились не американцы, после чего им пришлось искать новые вершины для покорения…

Рональд Д. Мур описывает свой сериал следующим образом: «Представьте что бы случилось, если бы мировая космическая гонка никогда бы не заканчивалась».

В ролях снялись Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Ренн Шмидт, Шантель ВанСантен, Джоди Бальфур и другие. Помогать Рональду Муру будут Мэтт Уолперт и Бен Недиви, режиссером выступит Сет Гордон.

Сериал For All Mankind / «Для всего человечества» выйдет эксклюзивно на стриминговой платформе Apple TV Plus, конкретная дата премьеры не называется, но скорее всего он будет доступен с первого дня работы сервиса.

Источник: Apple