Первый трейлер фильма «Космический джем: Новые легенды» / «Space Jam: A New Legacy» с Леброном Джеймсом, Багзом Банни и другими «мультяшками»

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Компания Warner Bros. наконец показала первый трейлер сиквела анимационно-игровой картины 1996 года «Космический джем» / Space Jam. Новинка получила название «Космический джем: Новые легенды» / «Space Jam: A New Legacy», а вместо Майкла Джордана главную роль играет не менее популярный баскетболист NBA Леброн Джеймс.

Суть фильма осталась прежней — баскетболисту предстоит собрать команду «мультяшек» из различных мультфильмов Warner Bros., включая легендарных Looney Tunes, и победить в баскетбольном матче «злую» команду. В новой версии Space Jam основным оппонентом героев выступает искусственный интеллект, а победить нужно для того, чтобы вернуть сына. Таким образом, перед нами классическое семейное кино, в котором дети следят за любимыми мультегероями, а взрослые в очередной раз наблюдает за счастливым разрешением проблемы отцов и детей.





Режиссером фильма «Космический джем: Новые легенды» / «Space Jam: A New Legacy» выступил Малкольм Д. Ли, а главные роли сыграли Леброн Джеймс («Смолфут»), Дон Чидл («Мстители»), Крис Дэвис («Иуда и черный мессия»), Сонеква Мартин-Грин («Ходячие мертвецы»), Седрик Джо, Джефф Бергман, Эрик Бауза и другие.

Премьера фильма состоится 16 июля 2021 года в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

Источник: Polygon