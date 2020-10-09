Первый трейлер пятого сезона сериала «Пространство»

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The Expanse / «Пространство» — рейтинговый и заслуженно завоевавший большое признание научно-фантастический сериал — вернется на Amazon Prime Video 16 декабря. Авторы телеадаптации одноименной книжной серии Даниэля Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс Кори, опубликовали первый ролик с кадрами из грядущего пятого сезона.

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К своим ролям в продолжении вернутся Стивен Стрейт (Джеймс «Джим» Холден), Доминик Типпер (Наоми Нагата), Кэс Анвар (Алекс Камаль), Уэс Чэтэм (Эймос Бартон), Шохре Агдашлу (Крисьен Авасарала), Фрэнки Адамс (Роберта «Бобби» Дрейпер) и другие.

Пятый сезон «Пространства» основан на пятом романе книжного цикла — «Игры Немезиды». По сюжету, команда космического корабля «Росинант» разделяется и каждый идет своим путем. Эймос возвращается на Землю, а Наоми оправляется на поиски сына. Одна из ключевых сюжетных линий пятого сезона как раз сосредоточится вокруг адмирала Свободного флота и глава радикальной ветви Альянса Внешних Планет Марко Инароса и их сына с Наоми Нагата Филипа Инароса. В то же время Джеймс Холден пытается найти собственный путь пока структуры власти в старой Солнечной системе рушатся, а террористические атаки, которые ранее считались невозможными, становятся главной угрозой.

16 декабря в Amazon Prime Video выйдут первые три новых эпизода, а остальные серии продолжения будут выходить по одной каждую неделю (по средам).