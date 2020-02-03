«Полное погружение»: инженер-энтузиаст подключил беговую дорожку к PS4 и поиграл с ее помощью в Death Stranding
Инженер-энтузиаст Аллен Пэн решил совместить приятное с полезным — видеоигры со спортом — и превратил нерабочую беговую дорожку, которая может приводиться в движение лишь ногами самого пользователя, в контроллер для PS4.
Свое изобретение разработчик протестировал на Death Stranding, геймплей которой как раз завязан на ходьбе и беге. К сожалению, без стиков и кнопок обойтись не удалось, так что изобретателю пришлось играть, держа в руках геймпад.
Судя по видео ниже, это был хотя и изнуряющий, но при этом весьма достоверный с точки зрения концепции игры опыт.
Напомним, что Death Stranding от Хидео Кодзимы вышла в ноябре 2019 года. В настоящее время проект доступен только на PS4, однако летом должен появиться порт для PC.
Большую часть времени в игре главному герою необходимо доставлять грузы на своих двоих, при этом физика ходьбы весьма проработана — протагонист вынужден удерживать равновесие и может споткнуться и упасть.
Источник: DTF