«Полное погружение»: инженер-энтузиаст подключил беговую дорожку к PS4 и поиграл с ее помощью в Death Stranding

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Инженер-энтузиаст Аллен Пэн решил совместить приятное с полезным — видеоигры со спортом — и превратил нерабочую беговую дорожку, которая может приводиться в движение лишь ногами самого пользователя, в контроллер для PS4.

Свое изобретение разработчик протестировал на Death Stranding, геймплей которой как раз завязан на ходьбе и беге. К сожалению, без стиков и кнопок обойтись не удалось, так что изобретателю пришлось играть, держа в руках геймпад.

Судя по видео ниже, это был хотя и изнуряющий, но при этом весьма достоверный с точки зрения концепции игры опыт.

Напомним, что Death Stranding от Хидео Кодзимы вышла в ноябре 2019 года. В настоящее время проект доступен только на PS4, однако летом должен появиться порт для PC.

Большую часть времени в игре главному герою необходимо доставлять грузы на своих двоих, при этом физика ходьбы весьма проработана — протагонист вынужден удерживать равновесие и может споткнуться и упасть.

Источник: DTF