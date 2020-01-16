Представленная на презентации iPhone 11 мобильная экшен-RPG Pascal’s Wager вышла в App Store

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Шанхайская студия TipsWorks выпустила в App Store мобильную экшен-RPG Pascal’s Wager, при разработке которой авторы вдохновлялись Dark Souls. Впервые о проекте стало известно во время презентации iPhone 11, когда Apple пригласила на сцену главу команды разработчиков Яна Яна для демонстрации мощи графического чипа A13 на примере игры.

Действие Pascal’s Wager разворачиваются в мире темного фэнтези, в котором солнце опустилось на дно океана, после чего лишенный света континент оказался покрыт темной мглой, а единственной надеждой человечества стали Колоссы, божественные существа, способные рассеивать черный туман. Вместе с тем, однажды Колоссов сражает таинственная пандемия, и игрокам предстоит отправиться в путешествие, чтобы найти источник болезни. Разумеется, путь пролегает через полчища монстров — от рядовых вражин до «эпичных» боссов.

Из особенностей проекта авторы отмечают четырех играбельных персонажей с уникальными навыками и боевыми стилями, между которыми можно переключаться непосредственно во время прохождения, проработанный сюжет, включая многочисленных NPC со своими собственными историями, полностью озвученные диалоги, трехмерный многоуровневый мир со множеством секретов, а также саундтрек, исполненный симфоническим оркестром.

Знакомых с Dark Souls игроков ждут весьма привычные геймплейные механики, начиная от боевой системы со шкалой выносливости и перекатами и заканчивая разбросанными по карте чекпоинтами, которые не только восстанавливают здоровье персонажам, но и воскрешают врагов вокруг.

На видео запечатлено сражение с боссом в Pascal’s Wager, запущенной на 12,9-дюймовом iPad Pro 2018 года.

Напоследок отметим, что Pascal’s Wager доступна в App Store за $7. На Android игра выйдет во втором квартале 2020 года. На данный момент она поддерживает только английский язык — локализацию планируют добавить позднее. Кроме того, важно уточнить, что в игре нет микротранзакций и рекламы.

Источник: DTF