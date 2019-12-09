Президент Индонезии поручил заменить ряд чиновников алгоритмами

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Масштабная коррупция остается серьезной проблемой для Индонезии. Согласно многочисленным расследованиям, проведенными не только сторонними организациями, но и самими индонезийскими государственными органами, взятки берут около половины всех госслужащих, что обходится стране в сотни миллионов долларов в год. Кроме того, местные государственные службы известны своей чрезмерной забюрократизированностью.

Радикальное решение проблемы предложил на днях избранный на второй срок в начале этого года президент страны Джоко Видодо — он отдал распоряжение, цитата, «заменить часть чиновников искусственным интеллектом». Учитывая, что правящая коалиция Видодо занимает 74% мест в индонезийском парламенте, любая президентская инициатива будет без сомнения одобрена.

Как сообщает ZME Science, речь идет о реформировании госорганов, регулирующих бизнес. Сейчас они состоят из четырех уровней, которые Видодо хочет сократить до двух. Согласно его задумке, использование ИИ-технологий позволит не только без потерь заместить попавших под сокращение служащих, но и существенно ускорить работу госслужб и хотя бы частично нивелировать коррупцию.

Президент надеется, что реформа в конечном итоге подстегнет развитие бизнеса и, в частности, поможет сместить акценты в экономике страны с экспорта сырья на производство высокотехнологичных товаров, например, электромобилей.

Какие именно алгоритмы планируется использовать в Индонезии и какую именно работу они должны будут взять на себя, Видодо уточнять не стал.

Источник: hightech.plus