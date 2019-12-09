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Президент Индонезии поручил заменить ряд чиновников алгоритмами

Президент Индонезии поручил заменить ряд чиновников алгоритмами

Президент Индонезии поручил заменить ряд чиновников алгоритмами


Масштабная коррупция остается серьезной проблемой для Индонезии. Согласно многочисленным расследованиям, проведенными не только сторонними организациями, но и самими индонезийскими государственными органами, взятки берут около половины всех госслужащих, что обходится стране в сотни миллионов долларов в год. Кроме того, местные государственные службы известны своей чрезмерной забюрократизированностью.

Радикальное решение проблемы предложил на днях избранный на второй срок в начале этого года президент страны Джоко Видодо — он отдал распоряжение, цитата, «заменить часть чиновников искусственным интеллектом». Учитывая, что правящая коалиция Видодо занимает 74% мест в индонезийском парламенте, любая президентская инициатива будет без сомнения одобрена.

Как сообщает ZME Science, речь идет о реформировании госорганов, регулирующих бизнес. Сейчас они состоят из четырех уровней, которые Видодо хочет сократить до двух. Согласно его задумке, использование ИИ-технологий позволит не только без потерь заместить попавших под сокращение служащих, но и существенно ускорить работу госслужб и хотя бы частично нивелировать коррупцию.

Президент надеется, что реформа в конечном итоге подстегнет развитие бизнеса и, в частности, поможет сместить акценты в экономике страны с экспорта сырья на производство высокотехнологичных товаров, например, электромобилей.

Какие именно алгоритмы планируется использовать в Индонезии и какую именно работу они должны будут взять на себя, Видодо уточнять не стал.

Источник: hightech.plus

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